New Balance 42K Porto Alegre revela trajeto para a sua segunda edição

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Prova que acontecerá em abril na capital gaúcha terá percurso plano Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A maratona mais rápida do Brasil ficará ainda mais veloz em 2025. A New Balance 42K Porto Alegre revelou o percurso para a sua segunda edição, que terá um ganho de elevação de somente 17 metros ao longo de seus 42 quilômetros. São dois metros a menos do que o traçado do ano passado, já considerado extremamente plano e propício para que os corredores estabelecessem marcas competitivas. A prova vai ocorrer no dia 27 de abril, na capital.

A organização da New Balance 42K Porto Alegre realizou pequenos ajustes no percurso para torná-la ainda mais rápida em comparação a 2024. A prova, que acontecerá no dia 27 de abril, terá novamente como ponto de partida o Monumento do Expedicionário no Parque Farroupilha e chegada no Golden Lake. Os corredores percorrerão a região central de Porto Alegre e vias às margens do Lago Guaíba e passarão por pontos icônicos da capital gaúcha, como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento aos Açorianos, o ginásio Tesourinha, o estádio Beira Rio, entre outros.

O Golden Lake também será o local de largada e encerramento das outras distâncias da programação do evento (21K, 10K e 5K). Todas elas iniciarão às 6h.

A prova possui os selos Label da World Athletics e Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que valida os corredores a buscarem índices de classificação para outros eventos no Brasil e no mundo.

Além da expectativa da New Balance 42K Porto Alegre ser a corrida de rua mais rápida do calendário nacional em 2025, o evento também oferecerá uma das maiores premiações em dinheiro do Brasil. O evento distribuirá R$ 230 mil no total, sendo R$ 50 mil para os campeões das maratonas masculina e feminina, um bônus de R$ 100 mil caso os vencedores da prova de 42K estabeleçam a melhor marca já registrada em maratonas realizadas no país, e mais R$ 80 mil se esse feito for obtido por um atleta brasileiro.

Essas premiações extras serão divididas ao meio em caso de recordes tanto na prova masculina quanto na feminina. Os tempos de referência foram estabelecidos pelo brasileiro medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima em 2002 (2h11m19s), e pela queniana Rumokol Chepkanam em 2012 (2h31m21s).

Diversos nomes da elite nacional da maratona já confirmaram presença na New Balance 42K Porto Alegre. Paulo Paula, vencedor da prova em 2024, estará de volta para tentar o bicampeonato. Entre os seus adversários estarão Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio em 2021 e 2022; Johnatas Cruz, melhor corredor brasileiro nas duas últimas edições da São Silvestre; Edson Amaro, sexto colocado na meia maratona no Campeonato Ibero-Americano na Espanha em 2022; Ederson Vilela, campeão da Maratona de Curitiba em 2023; Giovani dos Santos, hexacampeão da Volta Internacional da Pampulha; entre outros.

Entre as mulheres já estão confirmadas na disputa Mirela Saturnino, vencedora da maratona no Campeonato Sul-Americano de 2022, e Marlei Willers, campeã nesta distância em três provas realizadas no Brasil. Ambas subiram no pódio na New Balance 42K Porto Alegre no ano passado, respectivamente na segunda e na terceira colocação.

“Fizemos pequenos ajustes no percurso para deixar a New Balance 42K Porto Alegre ainda mais veloz. Em 2024 tivemos um tempo bastante expressivo na maratona masculina, em que o vencedor Paulo Paula cruzou a linha de chegada a menos de dois minutos da marca estabelecida por Vanderlei Cordeiro de Lima em 2002. Estamos confiantes de que teremos um evento em 2025 com ainda mais qualidade técnica”, disse Claudio Soirefman, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.

“A New Balance 42K Porto Alegre já fez bastante sucesso em sua primeira edição no ano passado e estamos com a expectativa alta para que em 2025 corredores da capital gaúcha e de outras regiões estejam ainda mais engajados no evento. A marca e a organização da prova estão trabalhando a todo vapor para entregar uma experiência única e marcante para todos os participantes”, disse Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

As inscrições para a New Balance 42K Porto Alegre seguem abertas, mas já estão na reta final. Dos 10 mil kits disponíveis, restam aproximadamente 2 mil. Ainda há entradas para as quatro distâncias da programação (42K, 21K, 10K e 5K) e as inscrições podem ser efetuadas no site oficial da prova.

Os dados sobre os corredores já inscritos mostram que a prova está se tornando cada vez mais nacional. O Rio Grande do Sul concentra boa parte dos corredores já garantidos na New Balance 42K Porto Alegre (cerca de 4 mil), mas o evento também registra números expressivos de outros estados, como São Paulo (aproximadamente 1,2 mil), Santa Catarina (700), Minas Gerais e Paraná (300 cada), Ceará (280), Rio de Janeiro (200), entre outros.

Distâncias e horários

42K (maratona) – largada às 6h no Monumento ao Expedicionário (Redenção), com chegada no Golden Lake

21K (meia maratona) – largada às 6h (largada e chegada no Golden Lake)

10K – largada às 6h (largada e chegada no Golden Lake)

5K – largada às 6h (largada e chegada no Golden Lake)

