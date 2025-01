Acontece John Deere inova com conectividade e conforto nos tratores para pequenos produtores

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Esses tratores não apenas oferecem tecnologias avançadas, mas também um maior conforto ao operador Foto: O Sul Foto: O Sul

A agricultura familiar desempenha um papel crucial na produção de alimentos no Brasil, sendo responsável por 23% do valor bruto da produção agropecuária, conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). No Rio Grande do Sul, 83,7% das propriedades rurais possuem até 50 hectares, de acordo com o Censo Agropecuário de 2019 do IBGE. Visando atender a esse perfil de produtores, a John Deere, empresa global especializada em tecnologia para os setores agrícola, de construção e florestal, desenvolveu um portfólio completo de tratores voltados para o pequeno produtor, oferecendo soluções inovadoras para aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo.

A linha de tratores 5000 da John Deere tem transformado o trabalho no campo ao levar inovação, conectividade e ergonomia a máquinas de potência entre 60 e 90 cavalos, com foco nos pequenos produtores. A novidade nesta linha é a introdução de tecnologias avançadas, como o sistema de conectividade JDLink M-Modem, instalado de fábrica, e a cabine ergonômica, que oferecem mais conforto e produtividade para o agricultor.

Luis Bonan, gerente de fábrica da John Deere em Montenegro, comenta: “Os três desafios da operação são trazer toda a tecnologia que temos disponível para esses produtos do campo. Fazer toda essa aplicação no dia a dia e melhorar a rentabilidade, produtividade e sustentabilidade das operações”. Ele ressalta que a conectividade não é uma tendência do futuro, mas uma realidade presente.

A linha 5000 inclui os modelos 5E e 5EN, que são equipados com o John Deere Operations Center – uma plataforma digital que permite monitoramento em tempo real da produção, oferecendo aos agricultores a possibilidade de planejar e otimizar cada etapa do ciclo produtivo. Esse acompanhamento resulta em uma gestão mais eficiente, maior rentabilidade e uma operação mais sustentável. Com a conectividade proporcionada pelo JDLink, o produtor consegue acessar dados detalhados sobre a máquina e sobre as operações em andamento, tendo a possibilidade de tomar decisões mais precisas.

Gustavo Barden, diretor Comercial e de Operações da SLC Máquinas, um dos principais concessionários da John Deere no Rio Grande do Sul, fala sobre a adaptação das tecnologias ao perfil dos produtores locais: “A SLC Máquinas atende 404 municípios dos quase 500 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Dentro da nossa área, 80% dos agricultores têm propriedades de até 70 hectares. Então a sua grande maioria é atendido pelos tratores numa faixa de até 100 cavalos de potência, que são as linhas da John Deere, os tratores 5R. Os produtos da John Deere, primeiro, são muito reconhecidos por toda a qualidade e por toda a durabilidade. Além de toda a assistência técnica e a disponibilidade de peças”, explica Gustavo.

Esses tratores não apenas oferecem tecnologias avançadas, mas também um maior conforto ao operador. A cabine foi projetada com até 15% mais visibilidade, garantindo segurança e menos fadiga, além de opções de transmissão PowerReverser, que facilitam as manobras, especialmente em terrenos mais desafiadores.

A Mastercitrus é um cliente John Deere, localizado na cidade de Montenegro (RS), focado no cultivo de tangerina, produzindo sete variedades da fruta. A empresa familiar iniciou as operações há 50 anos, e sua produção está dividida em seis propriedades que somam 200 hectares, exportando os produtos para oito estados brasileiros “O trator 5000 é ideal para o nosso pomar compacto. Ele faz todos os serviços de limpeza e tratamentos sem prejudicar as plantas. Ele otimiza muito o tempo, e a operação se tornou muito mais eficiente”, afirma Lucas Eduardo Wadenphul, sócio da Mastercitrus. “A economia de tempo foi de uns 20 a 25%. O conforto do trabalhador também melhorou muito. A cabine é silenciosa, e isso faz toda a diferença no dia a dia”, completa Lucas.

Além disso, a John Deere foca na sincronia entre a gestão agrícola e os equipamentos em campo, por meio da integração de dados em nuvem e uma conexão total no ecossistema da empresa. O cruzamento de informações coletadas pelas máquinas durante o plantio, a aplicação de insumos e a colheita permite que os produtores identifiquem oportunidades de redução de custos e otimização das operações. Com esse sistema, é possível gerenciar de forma segura e centralizada, mesmo à distância, melhorando a eficiência no manejo e a operação das máquinas.

