Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Com 57 pontos, o Colorado é vice-líder da competição nacional. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Com 57 pontos, o Colorado é vice-líder da competição nacional. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Inter venceu o Goiás por 4 a 2, na manhã deste domingo (9), no Beira-Rio, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Os gols do Colorado foram marcados por Maurício, Alan Patrick (2) e Carlos de Pena. Agora, a equipe de Mano Menezes soma 57 pontos e reassume a segunda colocação no campeonato. O próximo jogo dos colorados será no dia 16 contra o Botafogo, no Rio.

Ficha técnica

– Inter: Keiller; Fabrício Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo, Renê; Johnny (Wanderson), Maurício (Liziero), Alan Patrick (Taison); Carlos de Pena, Pedro Henrique (Edenílson), Alemão. Técnico: Mano Menezes.

– Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo, Hugo (Danilo Barcelos); Auremir (Fellipe Bastos), Diego (Nicolas), Luan Dias (Pedro Junqueira); Vinícius (Marquinhos Gabriel), Pedro Raúl, Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura.

– Arbitragen: Edina Alves Batista (Fifa/SP) Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Árbitro de vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP).

