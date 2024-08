Porto Alegre No Centro de Porto Alegre, bloqueio de trecho da rua Doutor Flores termina no próximo sábado

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Causada por obra do Dmae, interrupção abrange o segmento entre a Andradas e Voluntários da Pátria. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, o trecho da rua Doutor Flores entre a Andradas e Voluntários da Pátria continuará com bloqueio total de pista até a próxima sexta-feira (23), com liberação a partir de sábado. A medida é necessária para que o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) conclua a programação de limpeza e reconstrução da rede de drenagem no segmento.

A orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aos motoristas e motociclistas que precisam acessar a região é a de que utilizem a rua Senhor dos Passos, imediatamente paralela à Doutor Flores. O cronograma dos próximos dias está sujeito a alterações conforme as condições meteorológicas.

De acordo com a prefeitura, a extensão do bloqueio se deve à complexidade do serviço, que inclui bocas-de-lobo e outras estruturas. A área – que abrange pontos comerciais de referência como o Pop Center (“Camelódromo”) e o prédio da antiga loja Hipo Imcosul – foi diretamente atingida pelas enchentes de maio na Capital.

Demandas desse tipo podem ser encaminhadas por qualquer cidadão. Para isso, deve ser utilizado o Sistema 156 (telefone, aplicativo e whatsapp). Mais informações na sessão de notícias do site prefeitura.poa.br.

Liberação de ciclovia é adiada

Em função da chuva, a EPTC adiou a liberação do segmento de ciclovia da avenida Ipiranga entre as avenidas João Pessoa (bairro Santana) e Salvador França (Jardim Botânico), ambas na Zona Leste. A retomada estava prevista para esta terça-feira (20).

Não foi informada a nova data. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU, órgão ao qual a EPTC é vinculada), o postergação terá ao menos uma vantagem: “Quando o segmento for liberado, terá 60% da extensão total da ciclovia em condições de uso, abrangendo desde a avenida Beira-Rio [bairro Praia de Belas[ até a Salvador França”.

Como ainda há interdição do talude (estrutura de concreto para contenção das paredes laterais) do Arroio Dilúvio devido a deslizamentos em algumas partes, foram providenciadas adaptações para permitir a utilização. A lista inclui a instalação de rampas de acesso na Ipiranga junto à rua Ramiro Barcelos (Centro-Bairro), rua Silva Só (Bairro-Centro) e São Manoel (Centro-Bairro).

Nesses locais haverá sinalização ostensiva, para que os ciclistas desviem com segurança para a pista de rolamento. A faixa da esquerda estará bloqueada, pelo mesmo motivo. “Reforçamos a importância do respeito à sinalização de trânsito e o uso de iluminação tanto traseira quanto dianteira da bicicleta, sobretudo para circulação noturna”, acrescenta a EPTC.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/no-centro-de-porto-alegre-bloqueio-de-trecho-da-rua-doutor-flores-termina-no-proximo-sabado/

No Centro de Porto Alegre, bloqueio de trecho da rua Doutor Flores termina no próximo sábado

2024-08-19