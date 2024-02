Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 15 de fevereiro de 2024

Capacitação no RS

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Adolfo Brito (PP), recebeu nesta quarta-feira o secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, para dialogar sobre iniciativas de ensino profissionalizante. O líder da pasta estadual apresentou ao parlamentar a segunda etapa do projeto ‘RS Qualificação’, voltado à promoção de cursos técnicos no Estado, o qual Brito avaliou positivamente, demonstrando interesse em uma potencial parceria entre Executivo e Legislativo para aprimorar a iniciativa. “Nós julgamos de interesse público. Precisamos qualificar nossos trabalhadores, por isso essa reunião. Mais gente no caminho da qualificação no interior e nas cidades grandes, pois sem qualificação não se consegue um bom emprego. Estaremos propondo cursos também para nossa região Centro-Serra”, destacou o deputado.

Suicídios na Brigada

Ao abordar a situação dos brigadianos de nível médio no RS durante o Grande Expediente do plenário da Assembleia nesta quarta-feira, a deputada Luciana Genro (PSOL) expôs o alto índice de suicídio entre os agentes da Brigada Militar no RS. A parlamentar destacou que o tratamento dado aos oficiais e aos agentes do efetivo geral é distinto, uma vez que aqueles “carregam o piano” são negligenciados cotidianamente, apesar dos constantes problemas de condições trabalhistas, assédio moral dentro da corporação e perda de direitos. “No Rio Grande do Sul, os brigadianos morrem mais por suicídio do que em confronto. O número de brigadianos afastados do trabalho é um indicativo do adoecimento da tropa, que, no decorrer dos últimos governos, colecionou perdas de direitos”, denuncia a deputada.

Propostas em análise

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado na Assembleia gaúcha deve analisar nesta quinta-feira o projeto de lei da deputada Eliana Bayer (Republicanos) que prevê a implementação de penalidades administrativas às pessoas físicas ou jurídicas e agentes públicos que discriminarem pessoas com Transtorno de Espectro Autista no RS. O colegiado vota também, em caráter conclusivo, uma proposta de audiência pública para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela CEEE Equatorial e a persistência dos problemas de distribuição de energia no Estado, proposta por parlamentares da bancada petista da Casa.

Fórum conservador

A Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo do Parlamento gaúcho e o Instituto Brasil Democracia promovem no próximo mês, em Porto Alegre, o Fórum Brasil Pais e Filhos. A iniciativa oferecerá um conjunto de debates sobre princípios e valores conservadores, além de relações familiares e perspectivas para o futuro sob a ótica do conservadorismo. “Queremos fortalecer laços familiares, entender melhor nossas perspectivas e influenciar positivamente a construção do Brasil que sonhamos”, destaca Rodrigo Lorenzoni (PL), presidente do grupo parlamentar.

