Tecnologia Nova pulseira smart da Xiaomi chega com tela maior e mais novidades

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Mi Band 5 traz tela maior, monitor de oxigênio no sangue e novo carregador. (Foto: Divulgação/Xiaomi)

A Mi Band 5 é a nova pulseira smart da Xiaomi para suceder a Mi Band 4. O lançamento está disponível na China por R$ 189 yuans (cerca de R$ 140) na versão básica e por 229 yuans (R$ 170) com conectividade NFC. Já a Mi Band 4 está à venda no Brasil por R$ 379 no site oficial. Dentre as novidades estão a tela maior e mais funções de saúde, como monitoramento da saturação do oxigênio e do ciclo menstrual.

As pulseiras ainda apresentam diferenças na forma de carregamento e na conectividade, mas se assemelham na resistência à água e na compatibilidade com dispositivos.

Tela e design

A Mi Band 4 tem tela AMOLED de 0,95 polegada e resolução de 120 x 120 pixels. Já o display da Mi Band 5 é 20% maior que o modelo anterior, passando para 1,1 polegada e resolução 126 x 294 pixels. O painel continua sendo AMOLED, o que deve garantir boa visualização em ambientes externos. Além disso, a nova pulseira da Xiaomi tem cinco níveis ajustáveis de brilho e mantém o painel 2,5D já presente na antecessora para proteger a tela de arranhões.

Por estar no mercado desde o ano passado, a Mi Band 4 apresenta várias opções de pulseiras. Além das coloridas de silicone, é possível ainda customizar o acessório com pulseiras de couro, cristal, esportivas, gradiente e metal. Já a Mi Band 5 foi anunciada com pulseiras nas cores preto, azul, rosa, laranja, roxo, amarelo e verde, o dobro de cores esperadas.

Em relação ao material, o novo modelo adota o TPU, material misto entre plástico e silicone macio e que garante mais elasticidade, transparência e durabilidade. Já a Mi Band 4 tem painel de plástico e pulseira de TPE, material semelhante à borracha.

Sensores e conectividade

A Mi Band 4 conta com recursos simples e não tem GPS nem conectividade independente do celular. A versão do Bluetooth é a 5.0, a mesma versão do Mi Band 5, com a diferença que o novo modelo agora serve também para controlar a câmera do celular à distância.

A nova pulseira também está disponível em modelo com NFC, que permite fazer pagamentos por aproximação. No entanto, ainda não há informações se essa versão será disponibilizada globalmente. A mesma situação acontece com a compatibilidade com assistentes de voz, já que na China o dispositivo funciona com o software XiaoAl, mas nos demais países ele poderá oferecer comandos da Alexa, assistente virtual da Amazon.

Em relação aos sensores, o modelo anterior da Xiaomi apresenta giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de proximidade e de batimentos cardíacos. Os sensores da Mi Band 5 são semelhantes, com a inclusão apenas do sensor de medição de oxigênio no sangue e infravermelho na versão com NFC.

Funcionalidades e usabilidade

O monitoramento esportivo da Mi Band 4 inclui seis modos de treino, sendo estes esteira, exercício, corrida ao ar livre, ciclismo, caminhada e natação. Já a Mi Band 5 acrescenta ainda cinco novos modos além destes, que são elíptico, remo, bicicleta ergométrica e yoga, além de pular corda.

As funções de saúde também foram aprimoradas no novo modelo. Além do monitoramento de frequência cardíaca e do sono, já presentes anteriormente, a Mi Band 5 pode medir a saturação de oxigênio, detectando o nível a cada segundo, além de fazer um controle do ciclo menstrual das e emitir um alerta de vibração. Os dispositivos ainda contam com controle de músicas diretamente na pulseira e exibição de notificações.

Os dados de ambas as pulseiras ficam acessíveis por meio do aplicativo Mi Fit, disponível para Android e iPhone (iOS).

Bateria

A bateria da Mi Band 4 conta com componente maior, já que a pulseira apresenta 135 mAh, o que promete ser suficiente para até 20 dias de uso. Já a capacidade da Mi Band 5 é de 100 mAh, o que a gigante chinesa promete permitir que a pulseira fique até 14 dias longe das tomadas.

A novidade da Mi Band 5 é que agora não é mais preciso remover o dispositivo da pulseira para carregar, já que basta plugar o carregador diretamente no corpo do acessório. A Mi Band 4 precisa ser removida da pulseira e encaixada no carregador para reabastecer energia.

Resistência à água

Ambos os dispositivos apresentam resistência à água de 5 ATM se submersos a até 50 metros de profundidade. Isto permite mergulhar com o acessório e ajuda no desempenho da função esportiva na modalidade natação.

Preço

A Mi Band 4 está à venda por R$ 379 na loja oficial da Xiaomi no Brasil. Apesar de ser comum encontrar a Mi Band em sites de varejo, apenas as unidades vendidas na loja oficial têm homologação por autoridades brasileiras e garantia de fábrica.

Já a Mi Band 5 foi anunciada apenas na China por enquanto, onde é vendida por 189 yuans (cerca de R$ 140) na versão básica ou por 229 yuans (R$ 170) na versão com conectividade NFC.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia