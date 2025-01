Educação O aumento de 10% no número de inscritos no Enem foi atribuído pelo Ministério da Educação, em grande parte, aos incentivos trazidos pelo programa Pé-de-Meia

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Tanto nas quatro áreas do conhecimento avaliadas quanto em redação, a ordem das notas médias é sempre a mesma. (Foto: EBC)

“Ler o Enem é ler o País”, diz Elizabete Guedes, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup). Ela se refere, entre outros aspectos, às coincidências entre os resultados da prova e os indicadores socioeconômicos das regiões e dos Estados brasileiros. Tanto nas quatro áreas do conhecimento avaliadas quanto em redação, a ordem das notas médias é sempre a mesma: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, com exceção apenas da troca de posição entre o Sul e o Centro-Oeste em redação (veja no quadro). O Estado de São Paulo, o mais rico do País, tem a melhor nota em quatro pilares (perde apenas para Minas Gerais em redação).

Com base nas estatísticas detalhadas divulgadas alguns meses depois da realização de cada edição do Enem, um estudante consegue avaliar seu nível em comparação ao total de participantes da sua região ou do Estado. O resultado do exame lança luzes, ainda, sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho. “Quando a gente avalia a evolução ao longo dos anos da nota de corte dos diferentes cursos, percebe aqueles que estão sendo valorizados e também as áreas que estão em baixa”, observa a presidente da Anup.

O aumento de 10% no número de inscritos no Enem foi atribuído pelo Ministério da Educação, em grande parte, aos incentivos trazidos pelo programa Pé-de-Meia, que destina uma parcela extra a quem faz a prova de avaliação do ensino médio. “Saímos de 58% de alunos do terceiro ano do Ensino Médio inscritos para 94%. Isso a gente considera resultado da política do Pé-de-Meia, que paga parcela extra a quem realiza as provas do Enem, e ao esforço das redes estaduais”, afirmou o ministro Camilo Santana na entrevista coletiva de anúncio dos resultados do exame.

Do total de participantes do Enem, 371,5 mil obtiveram nota igual ou superior a 650 pontos, tornando-se aptos a participar do Pé-de-Meia Licenciaturas, apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura por estudantes com alto desempenho na prova. Criado para atrair novos docentes, o Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal em janeiro. (Estadão Conteúdo)

2025-01-29