Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Compartilhamento de tela também estará disponível para o Messenger Rooms. (Foto: Divulgação/Facebook)

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (16) a possibilidade de compartilhar a tela do celular no aplicativo Messenger para dispositivos Android e iPhone. A novidade segue uma série de recursos implementados recentemente pela empresa para facilitar a comunicação entre os usuários durante a pandemia do novo coronavírus.

Em comunicado, o Facebook informou que o compartilhamento de tela no Messenger vale para bate-papos individuais ou em grupos com até oito pessoas. Além disso, a funcionalidade também está disponível para o Messenger Rooms, recurso de videoconferências da rede social, com grupos de até 16 participantes tanto no celular quanto na versão para computador.

Com a novidade, será possível compartilhar o que está sendo exibido em seu celular, como fotos da galeria e vídeos do YouTube, com amigos e familiares – ajudar a vovó a baixar um aplicativo ou a utilizar o Facebook também está valendo.

“Sabemos que as pessoas estão tentando se conectar mais do que nunca e o compartilhamento de tela é o recurso mais recente que estamos lançando para aproximar as pessoas”, destacou a empresa.

Planos para o futuro

A rede social adiantou ainda que vai adicionar a capacidade de controlar quem pode compartilhar a tela no Messenger Rooms e permitir que até 50 participantes consigam visualizar a tela compartilhada simultaneamente. No entanto, o Facebook não informou quando liberará a novidade.

O compartilhamento de tela já está disponível para todos os usuários na versão mais recente do Messenger.

Desativar conversas no Messenger

O Messenger (Android | iOS) é um app que é dedicado exclusivamente para o bate-papo do Facebook. E, se você recentemente desativou sua conta da rede social, pode ter percebido que as conversas do Messenger não foram desativadas automaticamente.

Isso acontece porque o Facebook permite que você continue utilizando o Messenger mesmo que tenha desativado o seu perfil. Mas, se você também quiser desativar as conversas do Messenger, pode fazer isso diretamente no app. Confira abaixo como!

Passo 1: ao abrir o Messenger depois de ter desativado sua conta do Facebook, você receberá uma notificação informando que pode continuar utilizando o app. Clique em “Continuar” para prosseguir.

Passo 2: clique na sua foto à esquerda do menu superior para acessar a aba “Eu”.

Passo 3: role a aba até o final e clique no item “Conteúdo legal e políticas”.

Passo 4: como você desativou a sua conta do Facebook, agora há uma nova opção nesta aba. Clique em “Desativar o Messenger” e uma nova página será aberta.

Passo 5: clique em “Desativar” para desativar o seu perfil do Messenger. Para reativar a sua conta, basta apenas fazer o login novamente no Messenger com a sua conta.

Passo 6: a sua conta foi desativada com sucesso. Fique atento pois, se você reativar o seu perfil do Facebook, a sua conta do Messenger será automaticamente reativada.

