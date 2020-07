Tecnologia O iPhone 12 pode vir com bateria menor que do iPhone 11

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

O iPhone 12 poderá ter bateria menor que a de seu antecessor. (Foto: Reprodução/Apple Insider)

O iPhone 12 pode chegar ao mercado com bateria menor que do iPhone 11. De acordo com vazamentos recentes, três novas baterias da Apple foram certificadas na Coreia do Sul com capacidades de 3.687 mAh, 2.775 mAh e 2.227 mAh. Caso as informações estejam corretas e os componentes estejam mesmo no próximo lançamento da maçã, isto significa que os telefones teriam redução no quesito bateria na passagem de geração.

A expectativa é de que o iPhone 12 chegue em quatro versões. Portanto, espera-se que os supostos iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, ambos com 6,1 polegadas, compartilhem o componente de 2.775 mAh. A Apple não se manifestou sobre o assunto.

Os componentes registrados devem ser distribuídos da seguinte forma: iPhone 12: 2.227 mAh; iPhone 12 Max: 2.775 mAh; iPhone 12 Pro: 2.775 mAh; iPhone 12 Pro Max: 3.687 mAh.

A diferença mais significativa ficaria por conta dos modelos mais básicos. Com capacidade de 3.110 mAh, o iPhone 11 conta com 883 mAh a mais que o suposto sucessor. Já o iPhone 11 Pro tem componente de 3.046 mAh, uma diferença de 271 mAh em comparação às novas versões Max e Pro. Já o iPhone 11 Pro Max tem capacidade de 3.969 mAh, ficando na frente do iPhone 12 Pro Max por 282 mAh.

Vale lembrar que o iPhone 12 deve vir com chip A14, que promete ser mais econômico em termos de energia. Portanto, o chip poderia compensar o tamanho reduzido das novas baterias.

Especulações recentes também dão conta que a Apple deve apresentar um carregador mais potente que será vendido separadamente. A informação ganhou força após outros rumores apontarem que a nova linha de telefones da empresa presidida por Tim Cook deve vir sem carregador e sem fones de ouvido na caixa.

Indenização

Donos de iPhones antigos que vivem nos Estados Unidos já podem se registrar para receber a indenização da Apple devido à lentidão nos celulares. A fabricante tinha concordado em pagar valor que pode chegar a US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões no câmbio de hoje) por não informar aos consumidores que reduziria o desempenho dos smartphones – o motivo era preservar a bateria. O acordo prevê o pagamento de US$ 25 por aparelho, o que dá cerca de R$ 135 pelo câmbio do dia.

A resolução da Justiça americana beneficia os usuários que compraram o iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S e iPhone 6S Plus. Os donos de iPhone 7 e iPhone 7 Plus que executavam o iOS 11.2 antes de dezembro de 2017 e iPhone SE (iOS 11.2.1) também têm direito.

Os usuários podem ser registrar por meio de um site que foi disponibilizado apenas para residentes dos Estados Unidos. A audiência final está marcada para 4 de dezembro, data prevista para que os clientes recebam a indenização.

