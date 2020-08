O Ministério da Defesa recomenda aos comandantes das Forças Armadas que orientem as tropas a não participar das comemorações da Independência do Brasil em 7 de setembro

O ministério da Defesa editou uma portaria que recomenda aos comandantes das Forças Armadas que orientem as tropas a não participar das comemorações da Independência do Brasil em 7 de setembro, por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida, assinada pelo ministro Fernando Azevedo, foi publicada nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial da União (DOU).

Com isso, o desfile militar nas capitais do País está cancelado. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, na última terça-feira (4). O texto da portaria ressalta a recomendação de autoridades sanitárias pelo isolamento social para evitar os contágios.

O texto destaca em função do contexto atual no mundo pela Covid-19 não é recomendável pelas autoridades sanitárias a promoção de eventos que possam gerar aglomerações de público, devido ao risco de contaminação.

“Em consequência, de acordo com as coordenações realizadas com a Presidência da República, determino aos comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas Forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao supracitado evento como desfiles, paradas, demonstrações ou outras que possam causar concentração de pessoas”, diz a norma.

Ainda que o presidente emita declarações controversas sobre a pandemia, a parada militar não vai ocorrer. Na última quinta-feira (6), ao se referir aos quase 100 mil mortos pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que é preciso “tocar a vida”.

No ano passado, Bolsonaro participou do desfile em Brasília ao lado da família e também do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na ocasião, ele quebrou o protocolo, desceu da tribuna e caminhou na Esplanada para cumprimentar o público, acompanhado por Moro. O ex-juiz deixou o governo em abril, e acusou o presidente de tentar interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal.

Coronavírus no Brasil

O Brasil chegou a 99.572 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.079 óbitos, segundo o balanço diário do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta. O resultado significa avanço de 1% sobre os dados de , quando o painel marcava 98.493 falecimentos.

O número acumulado de casos atingiu 2.962.442. Desde , foram 50.230 novos casos informados pelas secretarias de saúde. A soma é 1,7% maior do que a registrada pela atualização diária do Ministério da Saúde, quando o painel trazia 2.912.212 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

O número de pessoas em acompanhamento é de 794.476. Já a quantidade de recuperados totalizou 2.068.394.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,4%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 47,4. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1409,7.