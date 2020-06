Brasil O Presidente e Flávio Bolsonaro não sabiam onde estava Queiroz, diz o advogado Frederick Wassef

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro não sabia da localização do procurado. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O advogado Frederick Wassef disse que o presidente Jair Bolsonaro e seu filho, Flávio Bolsonaro, não sabiam onde estava o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz. Queiroz foi preso na última quinta-feira (18), em um imóvel que pertence a Wassef em Atibaia (SP).

“O senador Flávio Bolsonaro não sabia disso. O presidente da República não sabia disso. Eles jamais tiveram ciência desde o que aconteceu agora. Jamais o Flávio ou o próprio presidente tiveram qualquer contato com o Fabrício Queiroz desde dezembro de 2018 até a presente data, e tudo isso são especulações”, afirmou à GloboNews.

No dia da prisão de Queiroz, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais, e afirmou: “E por que estava naquela região de São Paulo? Porque é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então, esse é o quadro. Da minha parte, está encerrado aí o caso Queiroz”, declarou.

Wassef afirmou também que Fabrício Queiroz não morava na casa de Atibaia. “O Queiroz não mora lá. O Queiroz estava no Rio de Janeiro. As pessoas que estavam lá dizem que ele chegou há menos de 4 dias”. O advogado ainda negou que tenha escondido ou monitorado o ex-assessor. “Jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido.”

Quando questionado sobre as razões para Fabrício Queiroz estar em sua propriedade, Wassef disse: “daqui a poucos dias, talvez já essa semana, eu vou poder contar”. À Polícia Civil, um dos caseiros que estava na residência afirmou que Queiroz morava no local há cerca de um ano.

Em entrevista para a repórter Andréia Sadi, Wassef ainda negou ter emprestado a casa para Queiroz. “Eu não falei com o Queiroz, não tenho telefone do Queiroz, eu nunca troquei mensagem com o Queiroz. O que eu vou dizer é o seguinte: sobre a pauta Queiroz, eu só vou poder falar até o ponto que eu posso falar por uma questão de sigilo”. Ele ainda reafirmou que não comenta casos relacionados do filho, Flávio, com o presidente.

“Eu não falo nada com o presidente Bolsonaro sobre nada de Flávio Bolsonaro e nem do caso de Flávio. Não é só isso não. Eu nunca falo nada com o presidente, eu omito de propósito e tenho por que, que eu também não vou poder falar hoje.”

Mais cedo, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, Wassef afirmou que nunca trocou mensagens com Queiroz, e negou que tenha abrigado o ex-assessor de Flávio Bolsonaro por 1 ano. No entanto, não explicou o que Queiroz fazia na casa onde foi encontrado.

Wassef disse também que Queiroz não é o “Anjo” citado na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Malote

Na mesma entrevista, o advogado disse que a casa estava em obras e, nas palavras dele, plantaram um malote lá. “Estão me atribuindo coisas que não fiz”, disse. Ele não explicou a que malote se refere.

Procurado pelo G1, o promotor José Claudio Baglio, que fez parte da força-tarefa para cumprir o mandado de prisão de Queiroz e de busca e apreensão no imóvel, afirmou que nenhum malote foi apreendido. “Não tem nenhum malote apreendido. Tem o invólucro com o material que foi localizado na casa e que foi encaminhado para o Rio de Janeiro junto com o senhor Fabrício Queiroz no helicóptero.”

Também neste sábado (20), o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade), que coordenou a operação, afirmou que a apreensão foi feita pelo Ministério Público e que o malote da Polícia Civil foi emprestado apenas para transportar os pertences.

“O promotor falou invólucro, mas é o malote, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A Polícia Civil não participou da apreensão, nós só demos apoio à entrada na casa e à prisão do Queiroz. Invólucro e malote é a mesma coisa. Esta afirmação do Wassef está equivocada. Ele deve ter visto um malote da Polícia Civil e confundiu as coisas”, disse ao G1.

Em nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo afirmou que a operação “transcorreu nos estritos limites da lei”, e que “não cabe ao MPSP tecer qualquer tipo de comentário acerca de declarações de investigados ou de seus defensores”.

