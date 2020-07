Mundo O Reino Unido diz ter certeza de que a Rússia tentou hackear os dados de pesquisa de vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusaram um grupo de hackers russos. (Foto: Reprodução)

O chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, declarou que está “absolutamente seguro” do envolvimento da Rússia em ataques cibernéticos para roubar dados sobre uma vacina contra o coronavírus.

Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusaram um grupo de hackers russos, operando “quase certamente no âmbito dos serviços de inteligência russos”, de atacar organizações britânicas, canadenses e americanas para roubar os resultados de sua pesquisa sobre o desenvolvimento de uma vacina contra o Sars-Cov-2.

“Estamos absolutamente certos de que as agências de inteligência russas se envolveram em um ataque cibernético (…) para sabotar ou tirar proveito da pesquisa e desenvolvimento” de uma vacina, disse Raab à emissora Sky News.

“No momento em que o mundo está se unindo para tentar conter a Covid-19, especialmente para encontrar uma solução global de uma vacina, acho que é um tanto escandaloso e repreensível que o governo russo se envolva nessas atividades”, acrescentou. “Vamos responsabilizar a Rússia e trabalhar para tornar o mundo consciente da natureza de seus atos nefastos”, enfatizou.

As acusações foram rejeitadas pelo embaixador russo em Londres, Andrei Kelin. Para ele, é impossível atribuir atos de pirataria informática a um país específico.

“Não acredito nessa história, não tem absolutamente nenhuma importância”, disse ele em entrevista à BBC neste domingo, acrescentando que ouviu pela primeira vez sobre esses hackers na mídia britânica.

Vacina russa

A Rússia anunciou que terá vacina contra a covid-19 em agosto. “Lá para 14 ou15 de agosto, espero, a quantidade pequena de vacina que devemos ser capazes de produzir entrará em circulação pública”, afirmou Alexander Ginsburg, diretor do Instituto Gamaleya, em Moscou, de acordo com a Reuters. Assim, o país seria o primeiro do mundo a ter um imunizante contra a doença.

Mas a infectologista Raquel Garcia, do Hospital São Luiz, explica que, na verdade, a vacina russa não está mais avançada do que outras produzidas ao redor do mundo e que estão na fase 3 (última etapa de testes). “[esse prazo apresentado pela vacina russa] diz respeito à fase em que a vacina é testada nas populações de maior risco, que deve durar no mínimo três meses”, afirma.

A agência de notícias russa RIA confirma essa informação. “Isso será equivalente a um teste de fase 3, já que as pessoas que receberem a vacina ficarão sob supervisão”, segundo a Reuters.

Há atualmente 19 vacinas contra a covid-19 no mundo em fase de testes em humanos, sendo que apenas duas estão na fase 3, ainda de acordo com a Reuters. Uma é a chinesa Sinopharm, a outra é a vacina da Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a empresa AstraZeneca, que tem parte do teste realizado no Brasil pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). A Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e coordenada no Brasil pelo Instituto Butantan.

Caso a comercialização seja aprovada, as vacinas da Oxford e a Coronavac serão distribuídas pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Já a vacina russa não deve estar disponível no país, nem em clínicas particulares. “Pelo menos inicialmente, qualquer vacina que for aprovada para uso, estará disponível somente na rede pública”, afirma Juarez Cunha, presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imuzações).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo