Porto Alegre Ocupação de UTIs por pacientes de covid em Porto Alegre tem menor índice desde junho de 2020

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Taxa de ocupação nas UTIs é de 74,52%, considerando 17 hospitais de Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA Até o início da tarde desta quinta-feira, 46 (menos de 75%) pacientes de covid recebiam atendimento nesse tipo de estrutura hospitalar. (Foto: EBC) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre registrou nesta quinta-feira (16) o seu menor índice de pacientes de coronavírus em unidade de terapia intensiva (UTI) desde o dia 4 de junho de 2020, ou seja, em mais de um ano e meio. Até o início da tarde, 46 pessoas internadas com covid recebiam atendimento nesse tipo de estrutura hospitalar, o que representa pouco menos de 75%.

Na última vez em que a capital gaúcha atingiu patamar proporcional tão baixo foi em 4 de junho de 2020, quando 45 pacientes estavam internados com a doença.

O monitoramento das UTIs revela, ainda, que a taxa de ocupação de 74,5% leva em consideração 17 hospitais da cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Um gráfico com a oscilação dos números relativos às internações desde o início da pandemia pode ser conferido no site oficial prefeitura.poa.br.

“Estamos retornando a patamares próximos aos verificados no início da pandemia [em março de 2020], quando a curva de internações começava a subir”, compara o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Mauro Sparta. Ele atribuiu a melhora dos indicadores ao avanço da campanha de imunização:

“Os números mais baixos são reflexos da vacinação. Já temos praticamente 100% da população acima de 12 anos contemplada com a primeira dose e mais de 90% com as duas doses. Mesmo assim, é importante que as pessoas continuem adotando as medidas de prevenção, ainda mais depois da confirmação de casos da variante ômicron na capital gaúcha”.

Vacinação de crianças

Com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de liberar a vacinação contra covid para a gurizada de 5 a 11 anos, a Secretaria Municipal de Saúde avalia que o início do procedimento depende da análise de alguns aspectos.

Dentre eles estão as características técnicas do imunizante da Pfizer (indicado para esse segmento de público) e a necessidade de capacitação específica dos agentes. Outro item fundamental no plano é a necessidade de mais lotes do fármaco para dar conta dessa nova demanda.

O titular da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), Fernando Ritter, ressalta que esses pontos são essenciais para o início do processo de vacinação desse segmento. De acordo com projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020, Porto Alegre tem cerca de 120 mil habitantes nessa faixa etária.

A enfermeira chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da SMS, Renata Capponi, segue na mesma linha. Ela reitera que o fato de a bula da vacina ter sido aprovada pela Anvisa para uso em tal segmento não basta para que ele comece a ser seja imunizado:

“É necessário que o Ministério da Saúde adquira a vacina e, depois, a inclua o grupo no Plano Nacional de Imunização contra Covid, o que é condição para que a vacina seja incorporada à campanha de vacinação”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre