Panvel lança programa de aceleração de startups

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

As startups selecionadas serão conhecidas em fevereiro de 2022, quando tem início o plano de mentoria individual.

A primeira edição do Programa de Aceleração de Startups, foi lançado nessa quarta-feira (01), pelo laboratório de inovação do Grupo Panvel, o Panvellabs. A iniciativa tem como objetivo buscar soluções e novas oportunidades nas áreas de saúde e bem-estar, experiência do cliente e inteligência operacional.

O foco do programa são startups com MVP validado ou em fase de tração que tenham soluções digitais ou de serviços nas três áreas atendidas pelo Programa e ao menos um empreendedor em dedicação integral. As inscrições podem ser feitas até 14 de janeiro diretamente no site do programa.

“Esta é mais uma oportunidade para solidificarmos a nossa parceria com startups a fim de aprimorar nosso trabalho e identificar novas formas de atuação. O resultado, para nós, deve ser percebido na ponta desse processo, pelos nossos clientes”, afirma o diretor de TI da Panvel, Alexandre Arnold.

As startups selecionadas terão mentorias especializadas e suporte para o desenvolvimento dos seus produtos. “Este programa tem objetivos em duas vias, com soluções para a Panvel e benefícios para a comunidade, já que investe na capacidade das startups, ao acelerar seu desenvolvimento e o aprimoramento dos seus produtos”, destaca o Head de Inovação do Panvellabs, Fabio Toffoli Machado. Para mais informações, clique aqui.

Sobre a Panvel

A Panvel conta com 500 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e deve chegar a 800 lojas até o final de 2025. Os investimentos em ecossistema de saúde, em ecossistema de inovação, em tecnologia e no aperfeiçoamento constante dos canais digitais, além da consolidação da estratégia de ESG, são alguns dos corredores de crescimento e estão alinhados à visão de futuro da empresa.

