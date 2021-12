Acontece Clovis Tramontina fala sobre o livro “Paixão Força e Coragem”, no Tá na Mesa da Federasul

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

O presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clovis Tramontina, participou do Tá na Mesa, evento promovido pela Federasul, nessa quarta-feira (01). O empresário falou sobre o livro “Paixão Força e Coragem”, que conta sua trajetória vitoriosa.

“Uma pessoa otimista, alegre, que não reclama de nada. Eu sou um incentivador para os jovens acreditarem no potencial deles e sempre estarem preocupados em se prepararem como pessoas e profissionais. Não parem, e acreditem no seu potencial”, destacou Tramontina sobre o que o leitor irá encontrar em sua obra.

Desta vez, o Tá na Mesa ocorreu de forma híbrida e inovou no formato, que saiu do habitual, funcionando como uma entrevista. O evento foi mediado pelo presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, que também ficou encarregado das perguntas.

A marca Tramontina, presente em 120 países, mantém os mesmos valores há 110 anos. Atualmente, são 10 mil funcionários, que atuam na operação de 10 fábricas, e são oferecidos mais de 20 mil itens no portfólio.

Clóvis Tramontina, que já anunciou a sucessão na sua empresa, disse que esse processo “necessita de muito diálogo”. Segundo ele, tal etapa foi iniciada quando ficou na sua casa de praia, em Xangri-lá, por causa do recolhimento imposto pela pandemia. Sua visão abre espaços aos jovens em qualquer possibilidade e ele defende que é necessário deixar ousar. “É preciso ter paixão”, afirmou.

Além disso, o presidente reforçou que sua trajetória só foi possível graças à colaboração de milhares de pessoas. O livro “Paixão, Força e Coragem” traz textos do governador Eduardo Leite, de Luiza Helena Trajano, de José Galló e da jornalista Fátima Torri e visões de empresários como Jorge Gerdau Johannpeter, Luciano Huck, entre outros.

Descrição do livro:

O livro mostra a trajetória de Clovis Tramontina, que em muitos aspectos se confunde com a da empresa que carrega seu sobrenome. Nem Clovis nem a Tramontina seguem as cartilhas tradicionais dos homens e das empresas bem-sucedidos. O livro revela um homem simples, direto, objetivo, impulsivo, intempestivo, impaciente, que tem pressa, mas nos apresenta também um ser frágil, sentimental, humano, numa soma complexa que o faz destacar-se por onde passe, que não tem medo de ousar, errar, expor-se e ir em frente. A jornalista Fátima Torri, que coordenou a edição do livro, alerta: “Não se enganem. Ao final da leitura vocês verão um líder do avesso. Generoso por mostrar-se. Nem sempre perfeito. Demasiadamente humano.”

Posse dos Conselhos Superior e Fiscal da Federasul

Durante o evento, ainda ocorreu a posse dos Conselhos Superior e Fiscal da Federasul para a gestão 2022/2023. O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, foi um dos empossados.

