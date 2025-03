Economia Para lidar com o fantasma da inflação, o Banco Central deve subir os juros nesta quarta

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

A segunda reunião do Copom deste ano está marcada para esta terça (18) e quarta-feira (19). (Foto: Beto Nociti/BCB)

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide, nesta semana, a próxima taxa básica de juros do País, a Selic, que ficará vigente por 45 dias. A expectativa é de nova alta nos juros, previamente contratada pelo comitê na última reunião.

A segunda reunião do Copom deste ano está marcada para esta terça (18) e quarta-feira (19). A decisão final será comunicada após o fim do segundo dia de deliberações da diretoria do BC.

Na ata anterior, de janeiro, o colegiado indicou que, caso o cenário de avanço dos preços perdurasse, seria necessário fazer ajuste de pelo menos 1 ponto percentual. Dessa forma, os juros passarão dos atuais 13,25% ao ano para 14,25% ao ano — mesmo patamar de julho de 2015, época da crise no governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Situação

A taxa Selic é o principal instrumento de controle da inflação. Quando a inflação está elevada, o BC age aumentando os juros, na tentativa de conter o consumo.

A expectativa é de novas altas nos juros ainda no primeiro trimestre, com taxa próxima a 15% ao ano.

O mercado financeiro estima que a Selic ficará em 15% ao ano até o fim de 2025, segundo o relatório Focus.

Projeções mais recentes mostram que o mercado desacredita em um cenário em que a taxa de juros volte a ficar abaixo de dois dígitos durante o governo Lula (PT) e do mandato de Gabriel Galípolo à frente do BC.

Com a alta de 1,31% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro, considerado o termômetro da inflação, a alta da Selic é dada como certa pelo mercado financeiro, que aposta no aumento de 1 ponto percentual na taxa.

Caso se confirme, este será o quinto avanço consecutivo da Selic. A adoção de política monetária mais contracionista (ou seja, o aumento dos juros) começou em setembro de 2024, quando o Copom interrompeu o ciclo de cortes e elevou em 0,25 ponto percentual a taxa, que passou dos então 10,50% ao ano para 10,75%.

No entanto, o BC não sinalizou um fim do ciclo de altas. Segundo o Copom, a magnitude do ciclo de aperto monetário será ditada pelo compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação.

A condução da política monetária tem sido alvo de críticas de membros do governo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, considerou a estratégia de subir os juros uma “imbecilidade”.

“É uma imbecilidade. Nós precisamos estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação. Não é inibir. Se a gente inibir crédito e aumentar juros, você inibe investimento. Se você inibe investimento, você está inibindo ter mais produção para ter mais produto na prateleira para controlar a inflação pela oferta”, argumentou.

Juros altos

Ao elevar a Selic para conter a inflação, a consequência esperada é a redução do consumo e dos investimentos no País. O crédito fica mais caro, e a atividade econômica tende a desaquecer, provocando queda de preços para os consumidores e produtores.

Para Pedro Ros, CEO da Referência Capital, a política fiscal e as restrições de crédito tornaram o “cenário desafiador” tanto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto para o Banco Central.

“Para este ano, esperamos um crescimento mais moderado, exigindo que empresas se adaptem às novas tendências e aos desafios econômicos”, explicou Ros.

A estimativa oficial do Ministério da Fazenda é de expansão de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto o BC projeta aumento de 2,1% do PIB.

Felipe Vasconcellos, da Equus Capital, avalia que a política monetária atual, mais restritiva, “já está impactando o custo do crédito e está desacelerando o ritmo de crescimento econômico em 2025”.

Segundo ele, a economia brasileira pode crescer de forma sustentável apenas quando “o país apresentar uma sólida estabilidade fiscal e conduzir com sucesso reformas estruturais”. Para Felipe, isso ainda parece “distante” devido às ações do governo.

Fantasma

O Brasil tem IPCA de 5,06% no acumulado dos últimos 12 meses — bem acima do teto da meta deste ano, que é de 4,50%. Caso siga acelerando e acima da meta até junho, o objetivo será considerado descumprido.

Uma das maiores preocupações do governo Lula tem sido o avanço dos preços dos alimentos nas gôndolas dos mercados, que impacta diretamente o bolso do consumidor e é puxado pelo alto patamar da inflação.

Para baratear alguns produtos, o governo federal decidiu isentar, por tempo indeterminado, o imposto de importação (II) de 11 itens consumidos pelos brasileiros. No entanto, a medida é considerada ineficaz por economistas.

Nos últimos meses, a gestão petista viu a aprovação despencar e dar espaço à rejeição. Com o objetivo de reverter a queda na popularidade, o governo vem apostando em medidas mais populares.

