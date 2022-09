Inter Para subir na tabela, Inter pega o Cuiaba, no Beira-Rio, em Porto Alegre: Acompanhe

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional está recebendo o Cuiabá, no Beira-Rio, em Porto Alegre, na tarde deste sábado (10). A partida, é válida pela 26ª rodada do Brasileirão, será disputada às 16h30.

Com três vitórias consecutivas e um empate, o Inter aposta no fator Beira-Rio para somar três pontos e, a depender dos resultados de Flamengo e Corinthians, encerrar a rodada na vice-liderança. Na quarta colocação na tabela do Brasileirão e oito pontos atrás do líder Palmeiras, o Colorado alimenta o sonho de título nos bastidores.

O Cuiabá também soma quatro jogos sem perder no Brasileirão, mas com três empates e uma vitória. O Dourado chega à rodada em 16º lugar na tabela, com 26 pontos em 16°. Para se manter fora da zona de rebaixamento, tenta quebrar uma série de tropeços fora de casa. A última vitória como visitante aconteceu no início de julho.

Escalação Inter

Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão.

Escalação Cuiabá

João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley; André Luís, Rafael Gava e Deyverson.

Acompanhe pela Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter