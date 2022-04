Acontece Paulo Sérgio Pinto recebe Comenda Porto do Sol

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Durante a sessão solene, Paulo Sérgio Pinto destacou o seu amor por Porto Alegre e os potenciais de desenvolvimento para a cidade. Foto: Câmara de Vereadores de Porto Alegre

A mais alta honraria da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a Comenda Porto do Sol, foi concedida ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Em sessão solene, realizada na casa do Poder Legislativo nesta terça-feira (19), Paulo foi homenageado por vereadores e amigos presentes.

A comenda Porto do Sol é o prêmio concedido a pessoas físicas ou jurídicas com atuação pública em áreas do conhecimento humano. A distinção foi proposta pelo vereador Jessé Sangalli, que destaca a trajetória do apresentador do programa Pampa Debates no jornalismo, como comunicador, mas acima de tudo, pelo seu legado de amizade e respeito aos gaúchos. “Com essa ferramenta de comunicação que ele tem nas mãos e com essa sensibilidade, ele acaba provocando nas pessoas, nos seus telespectadores, uma nova abordagem, um novo entendimento, que ajuda a promover valores importantes”, aponta Sangalli.

O propositor ainda ressalta o diálogo positivo que Paulo constrói junto ao Rio Grande do Sul, abrindo espaço para discussões importantes de forma democrática: “Ele consegue em 1 hora por dia, de segunda à sexta-feira, colocar a população gaúcha em contato com seus representantes. (…) Eu não consigo ver nenhum outro representante que a Comenda Porto do Sol faz tanto jus de ser entregue”.

Durante a cerimônia, os vereadores Mônica Leal, Psicóloga Tanise Sabino, Comandante Nádia, Ramiro Rosário, Alexandre Bobadra, Cassiá Carpes e Cezar Schirmer prestaram suas palavras em homenagem. Além destes, o senador Luis Carlos Heinze e o ex-presidente da OAB, Cláudio Lamchia, estiveram presentes. Para todos, Paulo carrega uma história de atenção às demandas da cidade e do estado.

Natural de Cachoeira do Sul e originário do rádio, Paulo Sérgio foi demonstrando seus talentos, que o conduziram para a televisão e, posteriormente, a cargos de comando em importantes veículos de comunicação, como a vice-presidência da Rede Pampa. Aos 72 anos, ele considera que construiu suas raízes na capital dos Rio Grande do Sul. “Foi em Porto Alegre que me encontrei. É aqui que fiz a minha família, fiz a minha vida profissional e daqui não quero sair”, afirmou Paulo.

“Quero agradecer ao Jessé Sangalli, que me fez essa deferência, essa homenagem muito importante da Câmara de Vereadores, ao Idenir, presidente da Câmara e a todos os vereadores que aprovaram este prêmio. Estou muito honrado e muito feliz”, pontuou o homenageado. Para ele, a capital dos gaúchos apresenta inúmeros potenciais de desenvolvimento. Dessa forma, a Comenda Porto do Sol se alinha com aquilo que pensa e com o traçado que fez para a sua vida: Porto Alegre.

Paulo Sérgio Pinto recebe a homenagem do proponente Jessé Sangalli. (Foto: CMPA)

