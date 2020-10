Brasil Perícia médica online pode diminuir a fila do INSS em todo o Brasil a partir de novembro

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

proposta de perícia médica online atende ao um pedido do Tribunal de Contas da União. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Previdência e Trabalho, planeja implantar, a partir de 3 de novembro, um projeto-piloto para realização de perícia médica online em todo o Brasil. O objetivo é diminuir a fila do auxílio-doença que já conta com cerca de 790 mil pessoas aguardando exame.

Por causa da pandemia, as agências da Previdência estavam fechadas desde março e foram reabertas em setembro com atendimento parcial. Segundo dados do INSS, menos de 10 mil perícias foram realizados até o momento no país.

A proposta de perícia médica online atende ao um pedido do Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou à Previdência e ao INSS a elaboração de um plano para perícia a distância, com a intenção de resolver a fila de benefícios. O projeto deve inaugurar uma experiência-piloto, que vai até 31 de dezembro, com a participação de empresas interessadas em fazer parte do programa.

Como vai ser?

O exame pericial acontecerá totalmente a distância, e será válido apenas para a concessão do auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária voltado para o trabalho. No momento da perícia, deverão estar presentes, além do segurado, o médico do trabalho contratado pela empresa e o perito médico da Previdência.

Chamado de perícia médica com uso de telemedicina, o exame não poderá ser realizado para conceder os seguintes benefícios:

– prorrogação de auxílio por incapacidade temporária;

– conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente e para a reabilitação profissional.

Peritos médicos são contra medida

Os médicos peritos se posicionaram contra a medida de perícia médica online. De acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) a a resolução é um “engodo ilegal e antiético” e disse tratar-se de um “teatro para desmontar a carreira”. Eles afirmaram ainda que Conselho Federal de Medicina (CFM) proíbe a prática.

Por sua vez, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) diz que a medida vai contra o Código de Ética da categoria, pois médico do trabalho é assistente do trabalhador e não pode fazer perícia.

“Os médicos do trabalho […] devem prestar assistência à saúde do trabalhador e não participar de perícia médica nos termos expostos, por ser flagrante a ofensa ao Código de Ética e as leis vigentes no país”, declarou a associação.

Empréstimos

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão aumentar o valor dos empréstimos consignados. O instituto publicou no Diário Oficial a nova norma que aumenta o percentual de endividamento de 30% para 35% do valor do benefício.

De acordo com informações do jornal Agora, a regra mantém a possibilidade de acréscimo de 5 pontos percentuais por meio do cartão de crédito consignado. Com isso, aposentados e pensionistas podem comprometer até 40% dos seus salários para pagar as parcelas da dívida.

