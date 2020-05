Inter Personagens da história do Inter relembram título mundial de 2006

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Vitória sobre o Barcelona foi recordada pela Rádio Grenal Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em um programa especial, neste domingo, a Rádio Grenal relembrou um episódio marcante da história do Inter: o título mundial sobre o Barcelona, em dezembro de 2006. E, os protagonistas dessa conquista, trouxeram detalhes inéditos da decisão.

O então presidente à época, Fernando Carvalho relatou que a vitória do adversário, o Barcelona, em um dos seus confrontos trouxe preocupação, mas o nível de confiança passado pelo técnico Abel Braga, trouxe a esperança do título mundial: “O Barcelona ter vencido por 4 a 0, o América do México, me assustou. Fiquei temeroso. Mas depois, conversando com o Abel, fui vendo os espaços que o clube mexicano dava e vendo que a gente não daria. Assim, me tranquilizei. Me lembro até hoje do Abel falando para confiar na vitória, para confiar na ideia dele, que tudo daria certo.”

Comandante do time, o técnico Abel Braga fez referência a liderança do eterno ídolo Fernandão na disputa do Mundial: “A semifinal do Mundial foi contra um time que era forte, que vinha disputando a competição há cinco anos, com o mesmo grupo praticamente, com o mesmo técnico. A responsabilidade era nossa. Esse jogo foi muito complicado. Escuto sempre o discurso do Fernandão no vestiário e me arrepio. Um jogo contra um adversário fortíssimo, mas a confiança do grupo era grande. Essa confiança do líder e do grupo todo fez a diferença. A gente mudava a maneira de jogar sem substituir. Isso muito graças a cultura tática do Fernandão.”

Goleiro da decisão, Clemer, responsável por defesas importantes, apontou que o nível de concentração foi um dos grandes trunfos da conquista: “Nosso nível de concentração era muito grande. A gente sabia da dificuldade, mas a gente sabia também que tínhamos chego ali com mérito. Era todo mundo dar tudo e mais um pouco para atingir o objetivo. Aquela defesa no chute do Deco ficou como uma marca da minha passagem pelo clube. Era um momento difícil da partida. Uma bola no ângulo, bem batida, mas foi uma bela defesa. Marcou para mim e para todos os torcedores. Foi lindo chegar em Porto Alegre e ver o mar vermelho nos esperando. Uma festa grande. Ali me dei conta do tamanho do que a gente tinha conquistado.”

Autor do gol da vitória sobre o time catalão e que deu o título, o meia Adriano Gabiru relatou detalhes da jogada: “Foi uma jogada muito bonita. Começou com o Índio na lateral, ganhamos por cima e sobrou para o Iarley que fez uma grande jogada, linda. Luiz Adriano apareceu e eu também. Ele me tocou e graças a Deus deu tudo certo. Eu chutei como deu, de três dedos e forte, a bola pegou no goleiro. Eu só chutei. O importante é que a bola entrou e todos comemoraram. Nada foi fácil, mas conseguimos.”

A viúva do atacante Fernandão, Fernanda Bizotto, também teve participação especial, relatando a festa do camisa 9 :“Depois do jogo, o Fernandão gritou. Ele tava muito feliz. Ele disse que sabia que seria campeão, muito eufórico, uma felicidade sem tamanho.”

