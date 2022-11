Cláudio Humberto Petrobras perdeu R$ 100 bilhões desde o 2º turno

Por Cláudio Humberto | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em queda livre desde a vitória de Lula, o valor de mercado da Petrobras deve chegar ao fim de novembro avaliada R$ 100 bilhões menos, dizem os analistas. Até agora, a estatal perdeu perto de R$ 90 bilhões em valor após declarações do presidente eleito e dos seus aliados. As ações não param de derreter: cada uma custava R$ 34,25 em 24 de outubro último e nesta quarta fechou valendo R$ 23,40. É o maior prejuízo imposto à estatal desde que foi saqueada no governo do PT, segundo a Lava Jato.

Falsa ‘sangria’

A presidente do PT, Gleisi Hoffman começou o ataque a Petrobras, chamando de “sangria” os dividendos a serem pagos aos investidores.

Apenas o retorno

Os R$ 100 bilhões perdidos em valor equivalem ao dobro dos dividendos que remuneram acionistas. O governo fica com mais da metade disso.

Outra sandice

Ávido por presidir a estatal, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), disse que a política de preços será fixada pelo governo e não pela Petrobras.

Chega pra lá

Mauricio Tolmasquim, da área de Minas e Energia do governo paralelo, desautorizou Prates: só o futuro ministro “terá legitimidade” para definir.

Brasil ‘constrói’ quase uma Itaipu e não divulga

O governo brasileiro e o presidente eleito Lula foram ao Egito falar das ações para o meio ambiente e ignoraram a “construção” de quase uma Itaipu em apenas 10 meses com a instalação de placas fotovoltaicas (solares). Dados do setor mostram aumento de 69% na capacidade instalada, de 13 para 22 gigawatts desde o fim de 2021. A capacidade da gigante Itaipu é de 14 gigawatts. E tudo isso com grande aceleração nos últimos meses e previsão de atingir 25 gigawatts até o fim do ano.

Futuro próximo

Os 14 gigawatts Itaipu foram batidos pela geração solar em fevereiro desse ano. Logo serão 2 “Itaipus” nos telhados e “fazendas” de geração.

Sol de sobra

Segundo a Absolar, no segundo semestre de 2022, a média brasileira é de aumento de 1,2 gigawatt por mês na capacidade instalada. Sucesso.

Exemplo brasileiro

Enquanto a crise energética faz países europeus recorrerem a fontes poluidoras como queima de carvão, o Brasil segue dando exemplo.

Os inimigos do PT

Os “milionários” do mercado financeiro, que os atrasados do PT juram de morte, já são 4,6 milhões de pessoas. Em setembro, 116 mil estrearam investindo, em média, 105 reais em ativos de renda variável, segundo a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Um terço aplicou 40 reais ou menos.

Malas de volta

Lula é muito camarada com os trabalhadores, de quem ameaça tirar R$ 4 bilhões por ano ressuscitando o imposto sindical-mala, que fez da atividade uma das mais rentáveis do País, com mais de 17 mil entidades.

Aceitação ou ameaça

O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE, afirmou que se a tese do PL se confirmar, “teria que anular toda a eleição”. Ficou a dúvida se isso é reconhecimento da possibilidade ou da impossibilidade.

Reunião de sindicato

Luiz Lima descreveu bastidores da militância de jornalistas na coletiva do PL. “Agressivos na forma de perguntar e desrespeitosos com colegas de veículos menos alinhados com o petismo”, disse o deputado do PL-RJ.

Leais aliados

Além de Geraldo “volta à cena do crime” Alckmin, tem no governo paralelo do PT Alexandre Frota, o ex-bolsonarista que em abril de 2018 defendeu “prisão perpétua para Lula”, a quem chamou de “vagabundo”.

Chupa, lacração

A Alemanha faria melhor focada em jogar futebol, em vez de lacrar. O time tentou “entrar para a história posando para fotos, antes do jogo, com mão na boca, contra “censura” da Fifa a manifestações políticas. Mas, como disse o insuperável Joaquin Teixeira, o Japão é que fez História.

Centro político

O centro empresarial Brasil 21, em Brasília, além de realizar as diversas convenções partidárias em suas dependências, frequentemente hospeda Lula no Hotel Meliá e abriga sedes nacionais do PL e União Brasil.

Pegou mal

Procuradora por 24 anos, Bia Kicis (PL-DF) ironiza o ministro Alexandre de Moraes lembrando que quem decide o que pede é a parte e não o juiz. “Ao juiz cabe analisar o pedido e seus fundamentos”, esclarece.

Pergunta no tribunal

O STF irá dar ordem ao Congresso para instalar CPI do STF, como fez com a CPI da Pandemia?

PODER SEM PUDOR

Magia negra no poder

José Sarney era presidente interino quando certa noite lhe telefonou o ministro da Justiça, Fernando Lyra, pedindo um encontro urgente para contar como a Polícia Federal desvendara as razões da enfermidade de Tancredo Neves, ainda lutando pela vida no hospital. Sarney recebeu Lyra e seu chefe de gabinete, Cristovam Buarque, quase às 2h da madrugada. Os dois exibiram um boneco espetado por agulhas, suposto “trabalho de vudu” encontrado nas imediações da Granja do Torto. Sarney perguntou-lhes pelas providências. Lyra reagiu orgulhoso: “Já procuramos um terreiro e o ‘trabalho’ foi desfeito, presidente!”, disse, otimista.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto