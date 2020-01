Economia Petroleiros aprovam greve nacional a partir de sábado

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

A decisão foi tomada em assembleias realizadas em todo o País Foto: Paulo Neves/FUP/Divulgação A decisão foi tomada em assembleias em todo o País. (Foto: Paulo Neves/FUP/Divulgação) Foto: Paulo Neves/FUP/Divulgação

Trabalhadores da Petrobras aprovaram uma paralisação nacional da categoria, por tempo indeterminado, a partir de sábado (1º), informou a FUP (Federação Única dos Petroleiros). A decisão foi tomada em assembleias realizadas em todo o País.

Entre as reivindicações da categoria, segundo o comunicado da entidade, estão as demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, o descumprimento do acordo coletivo de trabalho, as privatizações e o alto preço dos combustíveis.

A FUP ressaltou que a categoria irá garantir o abastecimento de combustíveis à população durante a greve. A federação, que representa 13 sindicatos, comunicou a administração da Petrobras sobre a paralisação.

Na assembleia realizada no Rio Grande do Sul, a greve foi aprovada por 73,9% dos petroleiros.

