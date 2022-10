Geral Policiais criticam atuação do ministro da Justiça no caso Jefferson

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2022

Por determinação de Bolsonaro, o ministro Anderson Torres se dirigiu ao Estado do Rio de Janeiro para acompanhar o caso. (Foto: Reprodução/Twitter)

Policiais federais passaram a criticar internamente a atuação do ministro da Justiça, Anderson Torres, no caso envolvendo a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. No domingo (24), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou a prisão domiciliar de Jefferson e determinou que o ex-deputado voltasse para a prisão. Quando policiais federais chegaram à residência de Jefferson, ele os atacou com o fuzil e as granadas. Somente após oito horas desrespeitando a ordem do Supremo, Jefferson se entregou.

Por determinação do presidente Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres se dirigiu ao Estado do Rio de Janeiro para acompanhar o caso.

Roberto Jefferson é aliado do presidente Jair Bolsonaro e costuma se dizer “fã” do candidato à reeleição.

De forma reservada, policiais federais avaliaram que o comportamento de Anderson Torres não foi usual, o que demonstra a “falta de autonomia” da PF em casos que envolvam aliados do presidente da República.

“Embora o correto fosse a imediata intervenção do grupo tático, os fatos demonstram que a PF não possui a autonomia necessária para cumprir sua função quando o interesse do governo vai no sentido contrário”, disse à GloboNews um delegado, na condição de anonimato.

Constituição

Policiais disseram ainda que a Constituição é clara sobre a atribuição de policiais em casos como esse – e que não cabe a atuação e deslocamento do ministro da Justiça, como ocorreu. “O Artigo 144 da Constituição é claro ao determinar que a polícia judiciária da União é a PF e não o MJ”, disse um dos delegados.

O artigo 144 da Constituição diz: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I – polícia federal”.

Delegados também reclamaram sobre “a falta de prioridade” de Anderson Torres em relação aos policiais feridos.

O ministro, que é delegado federal, foi o último a lamentar que os policiais ficaram feridos – fez isso somente após notas oficiais de sindicatos que representam agentes e delegados e só depois que o ministro Alexandre de Moraes se solidarizou com os agentes.

“Se fosse um país sério, onde se valoriza a polícia, teriam mandado o ministro no hospital ver a situação dos colegas, não na casa do bandido”, disse um dos delegados, reservadamente. As informações são do portal de notícias G1.

