Porto Alegre Porto Alegre tem grande variação nos preços do material escolar. Saiba como economizar

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Diferença pode chegar a mais de 1.300% na capital gaúcha. (Foto: Luciano Lanes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a aproximação do início de mais um ano letivo, muitos familiares de estudantes têm pela frente a temida lista do material escolar. São livros, cadernos, mochilas, estojos e outros itens que representam um desafio ao orçamento doméstico. Pesquisar preços é decisivo em um segmento no qual são grandes as diferenças de valores conforme a loja visitada, corrobora uma pesquisa realizada pelo Procon de Porto Alegre.

Funcionários do órgão municipal constataram, ao analisar 33 produtos, uma disparidade que pode chegar a 1.365% – é o caso das borrachas de apagar, com preços de R$ 0,17 a R$ 2,49. As maiores variações, aliás, foram constatadas nos itens de menor custo.

Em todo o País, os itens escolares acumularam nos últimos quatro anos uma alta de 43,7% nos preços. Já o gasto total das famílias brasileiras com esse tipo de compra passou de R$ 34,3 bilhões para R$ 49,3 bilhões no mesmo período, de acordo com dados de entidades de monitoramento.

Para auxiliar na redução da despesa com a lista de compras do material, o professor Diogo Simões Pires, coordenador da Escola de Negócios da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), compartilha algumas dicas. Confira a seguir.

Organização antecipada

O planejamento antecipado é essencial para controlar o orçamento durante o período de compras de materiais escolares. A recomendação é de que, no início de cada ano, os pais já estejam organizados para destinar uma parte do orçamento para essa finalidade.

“Esse é um período que costuma ser de muitas despesas, e isso pode resultar em um começo de ano mais apertado financeiramente. Planejar com antecedência facilita muito a compra dos materiais e ajuda a evitar imprevistos”, alerta o professor.

Presença das crianças

Durante a compra dos materiais, muitas vezes as crianças se empolgam com itens de personagens ou materiais que chamam sua atenção, o que pode levar a compras impulsivas e aumentar o valor final. Por isso, elaborar um combinado com os filhos é uma boa opção para evitar gastos extras, permitindo que escolham alguns itens específicos, mas sem a presença deles no momento das compras.

“Ao evitar levar as crianças, você consegue focar melhor na pesquisa de preços e evitar a tentação de comprar produtos adicionais ou mais caros”, recomenda Diogo.

Cuidado com os juros

Fracionar o pagamento pode ser uma boa opção para diluir os gastos, mas o professor alerta para a necessidade de cuidado: “O parcelamento só é vantajoso quando não tem juros, mas é importante analisar o custo total da compra e verificar se, em alguns casos, é melhor pagar à vista ou parcelar em menos vezes”. A dica é sempre calcular o custo total e tomar a decisão mais vantajosa para o orçamento.

Pesquisa de preços

A pesquisa de preços é um passo fundamental para garantir a economia na compra de materiais escolares. Utilizar ferramentas online, como Google e plataformas de vendas, e combinar com visitas a lojas físicas para comparar preços e verificar se a qualidade do produto é boa ao vê-lo presencialmente.

“A compra online, além de poder gerar economia, também traz a vantagem de ajudar na organização antecipada, já que é necessário planejá-la e realizá-la com antecedência para que tudo chegue a tempo. Faça comparativos, analisando valores, prazos de entregas e qualidade dos produtos”, aconselha.

Compras em etapas

Em vez de comprar todos os materiais numa só tacada, uma estratégia eficaz é dividir as compras ao longo do semestre: “Comprar tudo de uma vez pode pesar no orçamento. O ideal é adquirir os itens conforme a necessidade, ao longo dos primeiros meses do ano. Isso ajuda a diluir os gastos e facilita o controle financeiro”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tem-grande-variacao-nos-precos-do-material-escolar-saiba-como-economizar/

Porto Alegre tem grande variação nos preços do material escolar. Saiba como economizar

2025-01-24