Colunistas Prefeito de Canoas, Airton Souza vai a Brasília para liberar recursos federais

Por Flavio Pereira | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Rodrigo Busato assume a prefeitura durante a viagem de Airton Souza, que cumpre agenda em Brasília até sexta-feira Foto: Divulgação/PMCA Rodrigo Busato assume a prefeitura durante a viagem de Airton Souza, que cumpre agenda em Brasília até sexta-feira. (Foto: Divulgação/PMCA) Foto: Divulgação/PMCA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Para buscar recursos federais em Brasília, o prefeito de Canoas, Airton Souza, transmitiu o cargo na tarde de quarta-feira para o vice-prefeito Rodrigo Busato. Airton Souza tem agendas em diversos ministérios para agilizar a tramitação de projetos e liberar recursos financeiros para o município. O seu vice, Busato, permanece como prefeito em exercício até esta sexta-feira (17), quando Airton retorna da capital federal.

Antes de embarcar, Airton Souza destacou que “nosso diálogo com Brasília é constante”. Porém, chamou a atenção para o fato de que, como gestor de uma das maiores cidades do Estado, “precisamos encontrar novos recursos e fazer obras importantes realmente saírem do papel. E não descansaremos até encontrarmos todas as soluções”.

O prefeito em exercício Rodrigo Busato destacou que, enquanto o prefeito Airton Souza estiver em Brasília, buscando recursos indispensáveis para que diversas áreas essenciais de Canoas possam funcionar, “estarei aqui cuidando da cidade e cumprindo todas as agendas importantes para o município neste momento. É desta forma, unindo esforços e atuando em todas as frentes, que vamos fazer Canoas voltar a crescer”, declarou.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/prefeito-de-canoas-airton-souza-vai-a-brasilia-para-liberar-recursos-federais/

Prefeito de Canoas, Airton Souza vai a Brasília para liberar recursos federais

2025-01-16