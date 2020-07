Geral Presidente do Barcelona acredita que Messi renovará contrato e acha que Neymar não voltará ao clube

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Neymar não deve voltar ao time, mas Messi vai renovar contrato, diz dirigente. (Foto: Reprodução)

Após a notícia de que Messi poderia deixar o Barcelona ao final do contrato cair como uma bomba nos corredores do Camp Nou, o presidente do clube blaugrana, Josep Maria Bartomeu, tranquilizou os torcedores em uma entrevista. O mandatário afirmou que acredita na renovação do craque.

“Já conversamos, estamos conversando e conversaremos com Messi. Ele quer terminar sua carreira aqui, com certeza irá renovar, não tenho dúvida de que ele continuará aqui”, disse Bartomeu à “TV3”.

No entanto, o presidente do Barça acha que o brasileiro Neymar não voltará ao clube, mesmo que o jogador já tenha afirmado que gostaria de atuar novamente na equipe catalã.

“Não acho que o PSG coloque nenhum jogador no mercado, e Neymar continuará no PSG. O mercado que está chegando neste verão será muito diferente. Os grandes clubes serão limitados por problemas econômicos”, afirmou.

Lautaro Martínez

Se a contratação de Neymar é dada como difícil por Bartomeu, o sonho em fechar com Lautaro Martínez, da Inter de Milão, permanece vivo. O presidente do Barcelona tratou a negociação, no momento, como encerrado, mas prometeu voltar ao tema ao fim da temporada.

“Conversamos sobre Lautaro com a Inter há algumas semanas, mas agora o assunto está parado. Agora não estamos falando sobre isso. Temos que terminar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e ver quais são as prioridades. É também um momento de reflexão interna para esclarecer como a crise está afetando o clube. É um mercado em que você não consegue pensar em grandes investimentos. Precisamos ver quando as pessoas podem retornar aos campos, os turistas ao museu. Temos que esperar e ver como tudo evolui”, revelou à TV3.

De acordo com o site internacional da ESPN, a transferência do argentino para o Barça depende da venda de Philippe Coutinho. Emprestado até o fim da temporada para o Bayern de Munique, o brasileiro é visto como o atleta de maior potencial de retorno financeiro à equipe catalã. Contratação mais cara da história do clube, Coutinho custou 160 milhões de euros aos cofres do Barcelona, cerca de R$ 966 milhões de reais na cotação atual. Com a pandemia do novo coronavírus e o futebol abaixo do esperado do jogador, o clube tem dificuldade de recuperar o valor gasto em 2018.

Xavi Hernádez

O presidente também falou sobre o ex-jogador Xavi Hernádez, que atualmente é treinador do Al-Sadd, do Qatar, e tem o sonho de treinar o Barcelona. Em janeiro, quando Ernesto Valverde foi demitido, o ídolo recusou a proposta do clube, alegando que não era o momento.

“Xavi será treinador do Barça mais cedo ou mais tarde. Mas agora não estamos à procura de um treinador, estamos com Quique Setién.” As informações são do site Lance e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral