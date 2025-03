Inter Presidente do Inter fala sobre times do Uruguai no Campeonato Gaúcho: “Achei positivo”

19 de março de 2025

Alessandro Barcelos incentivou a pensarem mais no assunto

Na última segunda-feira (17), durante o sorteio dos grupos da Libertadores, o presidente do Peñarol, Ignálio Ruglio, falou sobre colocar seu clube e o Nacional para disputar o Campeonato Gaúcho, em 2026. Alessandro Barcellos, presidente do Inter, falou sobre o assunto. O representante do Colorado diz gostar da ideia e incentiva a continuidade dos estudos.

“Fui procurado pelo presidente do Peñarol para falar sobre este assunto e achei positivo o interesse deles. A gente precisa entender melhor a ideia. Há questões que precisam ser superadas para que isso aconteça, inclusive com Federação Gaúcha de Futebol, CBF e CONMEBOL”, disse.

“Seria um desafio imenso. Incentivei a continuarem pensando no assunto”, declarou.

“Inclusive, um interlocutor do governador entrou em contato comigo interessado no tema. Os clubes uruguaios ficaram de estudar os cenários e devem, não sei se vão, formalizar alguma proposta”, finalizou.

Após o sorteio das Copas Libertadores e Sul-Americana, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, a notícia de que Nacional e Peñarol estariam interessados em participar da próxima edição do Gauchão foi veiculada pela imprensa uruguaia, repercutindo no Brasil.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, teria proposto que os dois clubes jogassem o estadual gaúcho da próxima temporada. D’Alessandro, diretor esportivo do Inter, também teria conversado com o representante carbonero.

