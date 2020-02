Agro Presidente do Paraguai recebe um convite para a Expodireto

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Reforçando cada vez mais o caráter internacional da Expodireto Cotrijal, uma agenda extensa foi cumprida nesta segunda-feira, 17/2, na capital do Paraguai, Assunção, pelos organizadores da feira. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O presidente da Cotrijal e da Expodireto, Nei César Manica, reuniu-se com o governo do país vizinho para divulgar as novidades da 21ª edição, marcada para 2 a 6 de março. O presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, mostrou-se impressionado com uma grandeza da feira. Ele foi convidado para a solenidade de entrega do Trofu Brasil Expodireto, que acontece no dia 1º de março.

“Foi um encontro importante, para uma agricultura como um todo. Conseguimos reforçar a importância do trabalho conjunto entre os dois países e avançar alguns temas que ocorrem na pauta durante o Expodireto. O presidente demonstrou total interesse em participar do Expodireto, que nos motiva ainda mais para organizar uma grande feira ”, comentou Manica.

Membro da comissão brasileira ou ex-ministro e deputado federal Carlos Marun; o presidente do Simers, Cláudio Bier; o vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação, Paulo Sérgio Pinto; e o coordenador da Área Internacional de Expodireto de Cotrijal, Evaldo Silva Júnior.

Paraguai na Expodireto

Também recebeu os convites do ministro da Agricultura, Rodolfo Friedmann e embaixador do Paraguai no Brasil, Flávio Damico.

