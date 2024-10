Mundo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz não saber se eleição presidencial no país será pacífica

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Estou confiante de que será livre e justa. Mas não sei se será pacífica", diz Biden. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta semana estar confiante de que a eleição presidencial no país, que ocorrerá no dia 5 de novembro, será livre e justa, mas não sabe se o pleito será “pacífico”.

“Estou confiante de que será livre e justa. Mas não sei se será pacífica. As coisas que Trump disse, e as coisas que ele disse na última vez, quando não gostou do resultado da eleição, foram muito perigosas”, disse Biden durante coletiva na Casa Branca.

Biden afirmou que está preocupado com a reação de Donald Trump caso ele perca a disputa e alertou que o candidato republicano e seu vice podem se recusar a aceitar o resultado. Ex-presidente e líder da chapa do Partido Republicano, Trump disputará a Casa Branca contra a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata que substituiu Biden na chapa do partido.

A fala de Biden ocorre poucos dias após serem revelados detalhes da acusação federal contra Trump por atitudes dele após a eleição de 2020, quando ele era presidente e perdeu para o democrata. Segundo a acusação, Trump ignorou conselhos de aliados, e “recorreu a crimes” em seus esforços de tentar permanecer na presidência ao pressionar autoridades estaduais e o então vice-presidente Mike Pence para tentar reverter sua derrota.

Biden destacou também que foi notável o fato de que o vice de Trump, o senador J.D. Vance, não tenha confirmado durante o debate vice-presidencial ocorrido nesta semana que aceitaria o resultado da votação na eleição de 5 de novembro.

Perguntado pelos moderadores do debate se a campanha republicana “novamente buscaria contestar os resultados da eleição deste ano, mesmo que todos os governadores certifiquem os resultados”, Vance respondeu dizendo que estava “focado no futuro”, e afirmou: “Olha, o que Trump disse é que houve problemas em 2020.”

Um dos principais argumentos de Kamala Harris contra Trump é de que seu oponente prometeu ser ditador no primeiro dia de um eventual novo mandato. A fala foi feita pelo republicano durante uma entrevista no final de 2023, quando afirmou que seria ditador “apenas no primeiro dia”, e depois disso não seria mais caso volte à Casa Branca. Atualmente, Trump rebate a acusação de Kamala. A campanha de Trump não se pronunciou sobre a fala de Biden.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-dos-estados-unidos-joe-biden-disse-nao-saber-se-eleicao-presidencial-no-pais-sera-pacifica/

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz não saber se eleição presidencial no país será pacífica

2024-10-06