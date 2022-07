Flávio Pereira Presidente nacional vem ao Estado para enquadrar o MDB gaúcho

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e o deputado gaúcho Gabriel Souza. (Foto: Divulgação/MDB)

Presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi desembarca hoje em Porto Alegre com a missão de puxar as orelhas dos emedebistas gaúchos, que não querem desistir da candidatura própria do deputado Gabriel Souza ao governo do Estado. O MDB nacional fechou um acordo para lançar a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência da República, com apoio do PSDB, que indica o vice, o veterano senador Tasso Jereissati. Pelo acordo, o MDB gaúcho desistiria da candidatura própria e apoiaria o nome de Eduardo Leite ao governo do Estado. O detalhe é que esqueceram de combinar com o MDB gaúcho, e agora criou-se o impasse.

Ruído na chapa de Mourão

O acordo para indicação da deputada federal Liziane Bayer para suplente do pré-candidato ao senado, general Hamilton Mourão parece que não será cumprido.

Projetos de ontem: 500 milhões pra lá, 500 milhões pra cá

Quem assistiu a sessão de ontem do legislativo gaúcho, certamente ficou perplexo diante do que ali foi votado. Primeiro, os deputados votaram um projeto encaminhado pelo governo do Estado, autorizando um empréstimo de R$ 500 milhões de reais, destinado a quitar precatórios através de acordo com os credores. Mais tarde, na mesma sessão, foi votado um projeto pelo qual o executivo pretendia doar ao governo federal, R$ 500 milhões para investimentos nas BRs 116 e 290, através do Dnit, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A pegunta que fica: se o estado dispõe de R$ 500 milhões para doar à União, para pagar empreiteiras, porque pediu um empréstimo de R$ 500 milhões para quitar precatórios? Ao final, a doação à União não passou: ocorreu um empate em 25 votos e o voto desempate foi do presidente, deputado petista Valdeci Oliveira que votou contra.

Eduardo Leite garante que não mudou de princípios

Aliás, o ex-governador Eduardo Leite continua batendo na tecla da justificativa para ter mudado de ideia em relação à candidatura à reeleição. Ele voltou a se manifestar através da sua conta pessoal no Twitter:

“Eu mudei de opinião, eu mudei de visão, mas não mudei de princípios. Desejo ser um candidato a governador, não um governador candidato. Tenho a consciência tranquila quanto a isso.”

Mainardi vítima de invasão cibernética

Às voltas com vídeos que circulam na internet contendo imagens de conotação sexual que o envolvem, o líder do PT na Assembleia Legislativa pediu providências à polícia. Ele emitiu uma manifestação garantindo que vai punir “esses canalhas que invadiram minha privacidade para denegrir a minha honra”. Os vídeos apresentam ainda reprodução de mensagens trocadas por Mainardi, altamente constrangedoras. O caso, segundo ele, está entregue à polícia, para apurar os responsáveis pelo ato criminoso de vazamento e edição de vídeos.

Agora, redução na conta de energia elétrica

A boa notícia da redução dos preços dos combustíveis por conta do ICMS menor, será estendida também para as contas de telefonia e energia elétrica. A redução será diferenciada, caso a caso. Para o Rio Grande do Sul, o Ministério de Minas e Energia estima, no caso da conta de consumo da energia elétrica, uma redução de 25,1% motivada principalmente pela redução do ICMS de 25% para 17%.

Venilton, um especialista em “ilegalidades”

Crítico da PEC que autoriza o estado de emergência até o fim do ano para viabilizar a ampliação de benefícios sociais e econômicos, o presidente da Abdib (Associação Brasileira das Indústrias de Base) Venilton Tadini, denuncia várias “ilegalidades” na medida. Venilton, aliás, é um velho conhecido do mundo político e financeiro de Brasília, e mostrou como é possível se reinventar. Ele foi um dos indiciados na Operação Conclave, que investigou em 2017 a fraude no banco Panamericano na aquisição de ações e sua posterior compra pela Caixa Econômica Federal. Na ocasião, segundo o MPF e a Polícia Federal, o Banco Pan ‘maquiou’ rombo bilionário ao vender ações para a Caixa.

