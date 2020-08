Rugas no rosto? O botox minimiza, previne e repara. (Foto: Reprodução)

Quais os procedimentos estéticos mais indicados aos 40 anos? Os tratamentos podem ajudar a revitalizar a pele, diminuir a flacidez, reduzir a gordura localizada e muito mais. Estas são algumas queixas dos pacientes a partir desta faixa etária, já que há uma queda na produção de colágenos e os sinais de envelhecimento aparecem com mais evidência. Confira abaixo algumas técnicas indicadas para suavizar estas mudanças no corpo, mas lembre-se de consultar sempre o seu médico antes.

Rugas no rosto

O botox pode ser a solução para quem quer minimizar as rugas no rosto, como as da região dos olhos. “O botox tem ação preventiva e reparativa. O resultado pode ser notado após cinco dias e dura de 4 a 6 meses”, explica a cirurgiã-dentista Daniele Machado. A aplicação da toxina botulínica é feita de forma superficial por meio de uma agulha fina.

Papada

A lipo enzimática na papada reduz a gordura na região embaixo do queixo e na lateral do rosto. “O procedimento, sem cortes ou dor, é feito com microinjeções e sob anestesia local. A lipo demora, em média, uma hora e a gordura só volta a acumular em casos de ganho excessivo de peso”, detalha a médica Rita Carvalho.

Harmonização facial

O ácido hialurônico é versátil, sendo usado para preenchimento facial e reestruturação da pele. “São aplicadas injeções nas rugas e depressões, diminuindo a profundidade, restaurando o contorno e volume do rosto”, salienta Daniele Machado. Com durabilidade de até 1 ano, o procedimento é indicado para rugas finas, ‘bigode chinês’, preenchimento labial e malar.

Flacidez do rosto

Flacidez da pele? Os fios de PDO sustentam e suturam o rosto por meio de linhas de fibra de colágeno. “Existem dois tipos de fio: o farpados e o liso. O indicado aos 40 anos são os farpados para o tratamento e, posteriormente, os lisos já que estimulam a produção de colágeno, visando a prevenção”, avalia Daniele Machado.

Flacidez do corpo

A flacidez no corpo incomoda muitas mulheres e um tratamento que pode reduzir esta estética é a Carboxiterapia. “O gás introduzido aumenta o fluxo sanguíneo e a microcirculação, aumentando a oxigenação local, a renovação celular e produção de fibras de colágeno”, aponta esteticista Cristina Ávila. Estas 3 ações colaboram para a firmeza da pele.

Rugas, celulite e gordura localizada

Radiofrequência suaviza as rugas, combate à flacidez, reduz a celulite e diminui a gordura localizada, por isso pode ser um aliado aos 40 anos. “O tratamento aumenta a produção de colágeno e promove a compactação das células de gordura, facilitando a sua eliminação”, indica a esteticista Nathália Nascimento.