Porto Alegre Projeto prevê plantio georreferenciado de árvores

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Até o fim do ano, serão plantadas 1.865 mudas em locais que começam a ser demarcados. Foto: Louruz/Smams PMPA Até o fim do ano, serão plantadas 1.865 mudas em locais que começam a ser demarcados. (Foto: Sérgio Louruz/Smams PMPA) Foto: Louruz/Smams PMPA

Quem passou pela rua Júlio Juraci da Luz, no bairro Farrapos, nesta quinta-feira (9), se deparou com marcações e desenhos em stencil sendo feitos com tinta no chão. O trabalho de demarcação das calçadas assinala o início da ação inédita de plantios georreferenciados, coordenada pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

As marcações dos técnicos de planejamento arbóreo orientarão as equipes de execução dos plantios, ao mesmo tempo em que comunicam aos moradores que o local receberá uma microárea verde, com o plantio de muda de árvore. Nos próximos dias, também receberão marcações as vias Voluntários da Pátria, Grécia, José Silva e Jacques Machado, locais carentes de arborização e os primeiros contemplados com plantios.

Projeto

Levando-se em conta condições climáticas favoráveis, o início da implantação arbórea está prevista para o dia 15. Na oportunidade, serão apresentadas mais informações sobre o projeto, que foi readequado devido à forte estiagem do início do ano e à pandemia.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior adianta que, até o final do ano, 1.865 mudas de árvores serão implantadas: 715 nas vias públicas e 1.150 em Áreas de Preservação Permanente (850 no trecho 3 da Orla do Guaíba e outras 300 na praça Jornalista Orlando Loureiro).

“Se por um lado tivemos que alterar o planejamento, por outro conseguimos agregar tecnologia à ação. Por meio do uso de GPS, será possível identificar a localização de cada árvore plantada, espécie e data do plantio”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Será a primeira vez que Porto Alegre terá a implantação georreferenciada de mudas, completa o secretário Germano Bremm. “Com a medida, iniciaremos um inventário de arborização, que poderá ser acompanhado pela população em tempo real, por meio de mapa on-line, que estará disponível no site da Smams em breve.”

A execução desta primeira fase de plantios, no valor de R$ 748 mil para o registro de preço, será feita pela empresa Engemaia Cia. Ltda., vencedora da licitação, na modalidade pregão eletrônico – menor preço. Esta é a primeira vez que a prefeitura contará com os serviços de uma empresa especializada para plantar e acompanhar de forma planejada a evolução das mudas.

