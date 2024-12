Acontece Projeto Re.Construir: Dunga e Vinicius Prates celebram avanços em ação solidária no RS

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Iniciativa entregará mais de 100 casas a famílias atingidas pelas enchentes. Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

Na manhã desta quinta-feira (19), o tetracampeão mundial Dunga e o agente de futebol Vinicius Prates marcaram presença na sede da Federação Gaúcha de Futebol para o encerramento de ano do projeto Re.Construir, iniciativa que entregará mais de 100 casas para famílias atingidas pelas enchentes até janeiro de 2025.

A ação, liderada pela Seleção do Bem 8, sob o comando de Dunga, e pelo Instituto Edson Prates, presidido pelo empresário Vinicius Prates, nasceu em resposta à tragédia que devastou o Rio Grande do Sul. Desde então, a parceria segue ativa e ampliando seu impacto. Até o momento, 87 casas já foram entregues, com a meta de alcançar 102 até o início do próximo ano.

O evento contou também com a participação do ex-jogador Tinga, que apoia o Re.Construir por meio do projeto Fome de Aprender. Na ocasião, foi realizado um balanço das doações recebidas e destacadas as cidades beneficiadas, conforme a listagem abaixo:

1 – Sinimbu (1)

2 – Muçum (1)

3 – Igrejinha (1)

4 – Gravataí (1)

5 – Arroio do Meio (19)

6 – Canoas (11)

7 – Faxinal do Soturno (10)

8 – Encantado (1)

9 – Porto Alegre (12)

10 – Cachoeira do Sul (10)

11 – Candelaria (10)

12 – Eldorado do Sul (2)

13 – Roca Salles (20)

14 – Estrela (1)

15 – São Sebastião do Caí (2)

Total de casas: 102

Em 2025, o projeto planeja dobrar o alcance, com 200 novas casas já em fase de planejamento para construção.

