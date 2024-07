Cláudio Humberto PT barganha por vice de Eduardo Paes, que rejeita

Por Cláudio Humberto | 25 de julho de 2024

Em pé ou deitado (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Bastou o deputado Pedro Paulo (PSD) titubear sobre o posto de vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, que o PT voltou cobiçar a vaga e pressionar o PSD. O partido tem dois nomes: Adilson Pires, ex-vice-prefeito, e André Ceciliano, ex-presidente da Assembleia Legislativa. Paes resiste, munido de pesquisas que atestam que o apoio de Lula afasta boa fatia do eleitorado carioca. O prefeito tem possibilidade de liquidar a eleição já no 1º turno.

Números comprovam

Situação inversa a de Paes vive Alexandre Ramagem (PL), registra pesquisa Quaest (RJ-03444/2024), apadrinhado por Jair Bolsonaro.

Efeito Bolsonaro

O apoio de Jair Bolsonaro mais do que dobra as intenções de voto em Ramagem para prefeito do município, pula de 14% para 30%.

Nunca é demais

A cobiça do PT enche os olhos de Gilberto Kassab, dono do PSD, que vê a chance de levar mais uma generosa fatia de cargos federais.

Lá na frente

Pesa contra o PT a visão de longo prazo do PSD, que não quer deixar a prefeitura aos petistas. Paes é candidato natural ao governo do Estado.

Anistia ao 8/jan pode passar na Câmara este ano

Relator da proposta de emenda à constituição (PEC) que concede anistia a “todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional” a partir de 30 de outubro de 2022 até a eventual aprovação da lei, incluindo o fatídico 8 de janeiro, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE), espera que a PEC seja votada no plenário da Câmara dos Deputados antes das eleições municipais de outubro.

Ainda longe

A proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. PECs precisam de dois turnos de análise nas duas casas do Congresso.

Pressão da oposição

Segundo oposicionistas, o apoio à PEC seria compromisso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de olho na disputa de sua sucessão.

Tamanho do apoio

A bancada de oposição tem à disposição mais de 100 votos na disputa pelo comando da Câmara, que será realizado em fevereiro de 2025.

Nem começou direito

Já virou denúncia na Polícia Federal vídeo (mal) feito com inteligência artificial com reportagem falsa da TV Globo local, que bombou na pequena São Gonçalo do Amarante (CE), de 44 mil habitantes.

Junto e misturado

Apesar de projetos importantes, como a reforma tributária, PECs de anistias a partidos e 8 de janeiro, parlamentares estão fora de Brasília, com foco nas eleições nos municípios (e na Câmara e no Senado).

Novo líder

Para encorpar Elmar Nascimento (União-BA) como sucessor de Arthur Lira na presidência da Câmara, o deputado deve assumir a liderança do maior bloco da Casa, hoje com 161 deputados federais.

No bolso

O custo de R$ 39,5 mil para o conserto de viatura da PF fuzilada por Roberto Jefferson no cumprimento do mandado de prisão já é menor que o salário de um mês de ministros do STF, deputados na Câmara etc.

Realidade grita

Aliados no plano nacional, União Brasil e PT enfrentam dificuldades para compor chapa em diversos municípios. Um dos maiores gargalos é na Bahia, onde ACM Neto, destaque do União, é notório crítico dos petistas.

Churrasco queimado

“Lula ficou com a carne para ele, deixou para o brasileiro só a brasa”, reage o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao relatório da ONU que aponta que a fome atinge 8,4 milhões de pessoas no Brasil.

Campanha

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) avalia que a grande mídia brasileira está em campanha contra Donald Trump, candidato à presidência dos EUA. “Agora a inexpressiva e incapaz extremista de esquerda Kamala [Harris] virou a oitava maravilha do mundo”.

Presença confirmada

O ex-presidente Jair Bolsonaro estará presente na convenção que vai oficializar a chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do coronel da PM Mello Araújo (PL), em 3 de agosto, em São Paulo (SP).

Pensando bem…

…chá de sumiço não serve para rebater desmoralização do ditador Nicolás Maduro.

PODER SEM PUDOR

Em pé ou deitado

O general Ernesto Geisel baixou o Pacote de Abril de 1977, que instituiu a Lei Falcão e o senador biônico. Na Câmara amordaçada, o deputado Francisco Studart, do MDB, encontrou conversando os colegas Marco Maciel, que era presidente da Câmara e não impôs qualquer resistência ao ato de força, e Célio Borja, ex-presidente da Casa. Studart provocou: “Tínhamos o Célio, um presidente de um metro e meio, mas de pé. Hoje, temos Marco Maciel, um presidente de um metro e oitenta, mas deitado…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

