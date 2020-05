Porto Alegre PUCRS mantém aulas online até o final do semestre

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Mediante o anúncio do governo do Estado, que prevê a possibilidade de retomada gradual no Ensino Superior a partir do dia 15 de junho, a PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) decidiu manter as aulas e a maior parte das atividades e dos serviços na modalidade online até o final do semestre.

Com base nas recomendações dos órgãos oficiais de saúde e do poder público, a PUCRS realizou todos os procedimentos necessários para combater o novo coronavírus desde o início da pandemia. Em caso de um possível retorno gradual de serviços essenciais e atividades práticas, também foram preparados protocolos de prevenção e contenção de riscos relacionados à Covid-19.

Junto com as Escolas, a PUCRS realizou uma análise detalhada, avaliando os diferentes contextos e necessidades de cada curso. Ao longo das próximas semanas, docentes e estudantes receberão mais informações e esclarecimentos para eventuais dúvidas sobre os detalhes das aulas.

A Universidade segue monitorando os novos desdobramentos das decisões municipais e estaduais referentes à Covid-19.

Para garantir segurança e o bem-estar da comunidade, a PUCRS informa já ter adotado diversas medidas de segurança como: fornecimento de máscaras e protetores faciais para os profissionais que estão no Campus em atividades essenciais; medição de temperatura no acesso aos prédios; reforço nos protocolos de higienização; ampla sinalização em todos os ambientes assegurando o limite de ocupação e as medidas de distanciamento obrigatórias e outras orientações importantes de prevenção e segurança.

