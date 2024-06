Rio Grande do Sul Quase 50 pessoas são presas em operação policial contra homicídios e tráfico de drogas em três cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

Ofensiva foi deflagrada em Uruguaiana, Charqueadas e Montenegro. (Foto: Divulgação/MP-RS)

Uma organização criminosa investigada por homicídios e tráfico de drogas foi alvo, nessa terça-feira (11), de operação especial com 218 agentes da Polícia Civil em Uruguaiana (Fronteira-Oeste), Charqueadas (Região Carbonífera) e Montenegro (Vale do Caí). A ofensiva resultou na prisão de 46 indivíduos, incluindo gerentes do esquema e o seu líder, que comandava o grupo de dentro de uma penitenciária.

Também foram apreendidos cerca de 28 quilos de maconha e 1,3 quilo de cocaína, por meio de ordens judiciais cumpridas em endereços residenciais e prisionais das três cidades. Segundo a corporação, o grupo é responsável pelo abastecimento de pelo menos 80 pontos de venda de entorpecentes em Uruguaiana, que faz divisa com a argentina Passo de Los Libres.

Sob o comando da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a operação foi a maior já realizada pela Polícia Civil na cidade. O trabalho foi reforçado por agentes penitenciários e servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de 20 municípios, em uma logística que abrangeu o uso de mais de 70 viaturas.

A apuração foi inciada há mais de dez meses. Conforme o delegado Nilson de Carvalho, em julho do ano passado um homem foi executado e teve seu corpo queimado dentro de um veículo em Uruguaiana. A Polícia Civil descobriu que os autores do crime eram ligados à organização, responsável por vários outros assassinatos.

Na época, três envolvidos foram presos e indiciados por homicídio qualificado. As diligências prosseguiram a fim de se chegar aos demais integrantes, o que resultou na identificação de 50 nomes e de um esquema de distribuição de 100 quilos de maconha, cocaína e crack a cada mês.

A Draco representou por ordens judiciais que foram deferidas pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa, localizada em Porto Alegre. Os detalhes estão em pc.rs.gov.br.

Furto de arroz

Também nessa terça-feira, a Delegacia de Polícia de Camaquã (Região Centro-Sul do Estado) deflagrou operação contra organização criminosa especializada no furto de arroz. Os crimes eram investigados desde abril, época de um incidente desse tipo na localidade conhecida como Banhado do Colégio, interior do município.

Um funcionário de engenho teria facilitado o desvio de uma carga avaliada em cerca de R$ 35 mil. A Polícia Civil foi acionada, identificou os autores e logo chegou a uma conta bancária onde eram depositados valores relativos à venda do produto indevidamente apropriado.

Ao menos quatro suspeitos foram presos preventivamente, após serem alvo de mandados nos bairros Viegas, Cônego Walter e Carvalho Bastos. Já a conta bancária está agora bloqueada judicialmente.

(Marcello Campos)

