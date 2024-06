Cláudio Humberto “Rachadones” desgasta Boulos, e deve ser retomado

Por Cláudio Humberto | 26 de junho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O desarticulado governo Lula (PT) não percebeu a jogada da oposição alongando o escândalo do “rachadones”, a rachadinha de André Janones (Avante-MG). A oposição percebeu que, designado relator do caso no Conselho de Ética, Guilherme Boulos (Psol-SP) se desgastaria livrando a cara de “rachadones”. As pesquisas mostram a candidatura extremista à prefeitura de São Paulo estagnou, enquanto Ricardo Nunes (MDB) se consolida na liderança e Pablo Marçal (PRTB) morde seus calcanhares.

Tudo outra vez

O desgaste continua: já são 62 (de 51 necessárias) as assinaturas para rever a “passação de pano” de Boulos e cassar o “Rachadones”.

15,1 pontos à frente

O Paraná Pesquisas aponta a eleição em São Paulo definida no 2º turno, mas, se fosse hoje, o atual prefeito teria 49% e Boulos apenas 33,9%.

Extremista imprensado

A estagnação de Boulos coincide com a ascensão meteórica de Pablo Marçal, que já soma 10%, deixando para trás todos os demais nomes.

Eleitor mais influente

Paraná Pesquisas registrado sob nº SP-06695/2024 no TSE mostrou que Tarcísio Gomes de Freitas é mais bem avaliado que Lula em São Paulo.

Gilmar acha injustas críticas a seu Fórum de Lisboa

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, considera “injustas” as críticas ao 12º Fórum de Lisboa, levando dezenas de autoridades a se deslocarem àquele País para discutir problemas… do Brasil. Muitos se fazem acompanhar de comitivas de assessores e seguranças, todos bancados com dinheiro público. O ministro prefere destacar a qualidade dos temas e participantes do evento, cuja 12ª edição será realizada entre esta quarta-feira (26) e a próxima sexta (28).

Material para estudo

Gilmar mostra as impactantes 1.200 páginas contendo a transcrição de todas as intervenções dos debatedores no 11º Fórum, de 2013.

Mais fácil em Lisboa

Em defesa do Fórum na Europa, Gilmar argumenta que “há muitos convidados estrangeiros”, o que facilita a organização do evento.

Gasto com proveito

Sobre as despesas com a participação de autoridades brasileiras, ele é enfático: “a questão não é saber se houve gasto e sim se há proveito.”

Efeito inverso

O governo Lula pressionou deputados da Comissão de Segurança, até seu presidente, Alberto Fraga (PL-DF), para barrar projeto que aumenta pena de crimes contra segurança privada. A comissão ignorou e aprovou.

Pede pra sair, mané

Secretário-Geral da Presidência, Márcio Macedo não é recebido por Lula desde antes da bronca pública que tomou no ato de 1º de Maio, em São Paulo. Lula tentou responsabilizá-lo por fiasco que era todo dele. Apesar das humilhações, Macedo não tem a dignidade de pedir demissão.

Lacron terceirô

O 1º turno da eleição na França será no domingo (7). A coalização de direita continua a liderar as pesquisas e o partido do atual presidente Emmanuel Macron, que convocou a eleição antecipada, é o 3º colocado.

Apoio rápido

Acumulou mais de 113 mil libras em apenas duas horas a “vaquinha” virtual lançada pelo Wikileaks para pagar a multa imposta a Julian Assange pelos EUA de 520 mil libras (US$550 mil).

Fumaça no Alvorada

A senadora Damares Alves (Rep-DF) não se surpreendeu com o silêncio de Lula sobre o Pantanal e o Cerrado em chamas, logo ele, que sempre tinha uma lacração loroteira para os incêndios da Amazônia.

Autofagia sinistra

Enquanto o fogo devasta o Pantanal e o Cerrado, servidores federais ambientais fazem greve, em demonstração comovente de “patriotismo” e “compromisso” coma causa. Eles fazem greve em 21 estados.

Sem cabimento

Descriminalização da posse de drogas repercutiu na oposição, que protestou contra a decisão do STF. O deputado Zé Trovão (PL-SC), considera esta a decisão “mais descabida” da Suprema Corte.

DF ajuda

Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal embarcaram na madrugada desta quarta-feira (26) para ajudarem no combate ao incêndio que destrói o Pantanal. O efetivo contará com 30 militares.

Pensando bem…

…nem beatas da fita larga são tão comprometidas com São João quanto políticos em busca de folga.

PODER SEM PUDOR

Militar bate continência

Na campanha presidencial de 1950, o ex-ditador Getúlio Vargas acabaria eleito. O País estava intranquilo e prosperavam os boatos sobre a insatisfação dos militares com o seu retorno ao poder. Filha de assessora de Getúlio, Alzirinha Vargas estava preocupada e quis saber sobre o futuro de tudo aquilo: “Papai, o que farão as Forças Armadas?” Ele respondeu, seguro e tranquilo: “Farão continência, minha filha, farão continência…”. Não deu outra.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

