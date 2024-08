Esporte Rebeca Andrade é homenageada por tripulação e passageiros em voo para São Paulo

13 de agosto de 2024

Ginasta se tornou, na Olimpíada 2024, a pessoa nascida no Brasil com mais medalhas olímpicas na história dos Jogos.

Rebeca Andrade, de 25 anos de idade, foi ovacionada ao pegar um voo da Latam. O vídeo que circula nas redes sociais, nesta terça-feira (13), mostra os passageiros reagindo ao comunicado do piloto, diretamente da cabine, anunciando a presença da ginasta.

“Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho e felicidade. Parabéns, Rebeca”, disse, fazendo os passageiros aplaudirem.

Rebeca se tornou, na Olimpíada 2024, a pessoa nascida no Brasil com mais medalhas olímpicas na história dos Jogos. Ao todo, são seis condecorações, sendo quatro delas só em Paris. Outro feito histórico da atleta em Paris foi integrar o time que conquistou o primeiro pódio por equipes para o país, com bronze. O grupo também é formado por Flávia Saraiva, Júlia Soares, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa.

O Time Brasil encerrou a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 no sábado (10) com um feito inédito. Pela primeira vez na história, as mulheres conquistaram mais medalhas do que os homens em uma edição da Olimpíada.

No total, o País conquistou 20 medalhas e conseguiu o segundo maior número da história atrás apenas de Tóquio 2020. Em Paris, as 20 medalhas foram divididas em três ouros, sete pratas e 10 bronzes. E a maior parte destas conquistas ocorreu graças às mulheres. A Olimpíada de Paris foi a primeira da história em que a equipe brasileira foi composta por mais mulheres do que homens.

As atletas brasileiras ganharam 12 medalhas para o Brasil contra sete dos homens. Uma das medalhas foi compartilhada já que veio na disputa por equipes mistas no judô. Além da superioridade na quantidade, as mulheres ainda garantiram os únicos ouros do Time Brasil com Bia Souza, Rebeca Andrade e Ana Patrícia e Duda.

Em 24 participações na história olímpica, o Brasil deixou de ganhar medalha de ouro em 10 edições: Paris 1924, Los Angeles 1932, Berlim 1936, Londres 1948, Roma 1960, Tóquio 1964, Cidade do México 1968, Munique 1972, Montreal 1976 e Sydney 2000. Nas edições de Paris 1924, Los Angeles 1932 e Berlim 1936 o Brasil não somou nenhuma medalha.

