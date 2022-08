Cláudio Humberto Recandidatura de Damares foi reação a Arruda

Por Cláudio Humberto | 12 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A candidatura da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) a senadora, no Distrito Federal, foi retomada após Jair Bolsonaro (PL) ser informado de uma atitude do ex-governador José Roberto Arruda (PL) que provocou grande decepção. O presidente ficou sabendo que, a eleitores no Itapuã, Arruda pediu votos para ele, candidato a deputado federal, e para sua mulher Flávia Arruda (ambos do PL) ao Senado, mas os liberou para votar em quem quisessem para governador e para presidente.

Reação emocionada

Bolsonaro ficou abatido ao ouvir gravação da fala de Arruda, Ele gosta muito da ex-ministra Flávia. “Até se emocionou”, relata fonte do Planalto.

Reação imediata

Muito incomodado, Bolsonaro decidiu recuar do entendimento anterior com Flávia e pediu a Damares para retomar a candidatura ao Senado.

Acordo reformado

Em encontro anterior, o presidente havia pedido a Damares para desistir de disputar o Senado para não dificultar a candidatura de Flávia Arruda.

Chapa definida

Na reunião de 19 de julho no Planalto, também ficou definido o apoio à chapa do governador Ibaneis Rocha e Celina Leão (PP) como vice.

Voto feminino em Bolsonaro dispara em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu significativamente entre mulheres no estado de São Paulo, aponta pesquisa Genial/Quaest. No maior colégio eleitoral do Brasil, a intenção de voto de mulheres no petista Lula caiu pouco, de 41% para 40%, enquanto o voto em Bolsonaro disparou de 19% para 30%, desde março. Mesmo a avaliação da administração do presidente traz uma tendência de queda expressiva entre as mulheres que avaliam mal o atual governo.

Tendência expandida

As avaliações negativas do governo caíram de 58%, em março, para 46% esta semana. As positivas subiram de 19% para 25%.

Futuro do Brasil

Bolsonaro manteve 22% das intenções de voto entre jovens de 16 a 24 anos. Lula perdeu espaço e caiu de 49% a 43%, desde março.

Metodologia

A Genial/Quaest ouviu 2 mil eleitores de 5 a 8 de agosto em entrevistas presenciais. O levantamento foi registrado no TSE: BR-07655/2022.

Haddad não é Lula

Fernando Haddad (PT) continua líder para o governo paulista, aponta pesquisa Genial/Quaest (BR-07655/2022), mas os eleitores dele que declaram voto em Bolsonaro para presidente passaram de 9% para 12%.

Alô, mercado

O “plano de governo” Lula (PT) promete aumentar despesas da administração pública revogando o teto de gastos federais, criado no governo Temer para limitar despesas e reduzir o endividamento público.

Maior é melhor?

Entre os planos de governos apresentados à Justiça Eleitoral até agora, o mais longo é o do presidente Jair Bolsonaro (PL). Felipe D’Ávila (Novo) apresentou plano de 36 páginas, e Lula (PT), raquítico, tem 21.

Outra, não

A deputada estadual Janaína Paschoal prometeu que não vai subir no palanque de candidatos majoritários que tenham candidatos ao Senado. “Definitivamente, não nasci para ser a outra!”, garantiu nas redes.

Haja paciência

A partir do próximo dia 26, ouvintes e telespectadores terão de aturar, todo santo dia, políticos mentindo e prometendo o impossível em comerciais que somam 70 minutos e mais dois blocos de 25 minutos.

Não é para amadores

A mídia do piso para a enfermagem deu ideia para deputado licenciado às vésperas da eleição. Moses Rodrigues (União Brasil-CE) apresentou projeto para criar piso de R$6 mil para os veterinários.

Distúrbio

A pelegada petroleira mostrou outra vez que o importante é bater abaixo da linha de cintura. Após atacar os preços altos dos combustíveis, agora critica a queda dos preços; seja pelo ICMS ou por decisão da Petrobras.

Melhora boa

A Febraban fez previsões excelentes para a economia brasileira com alta de 2,5% no PIB e desemprego a 8,5%. A inflação de 2022 inteiro deve ficar em 7%, menos que os 7,5% que a Argentina registrou só em julho.

Pensando bem…

…com ou sem carta, cada um defende a ideia de democracia que merece.

PODER SEM PUDOR

O deputado que falava japonês

Deputado estadual do PTB de Minas, Saulo Diniz queria abrir a Usiminas a investidores japoneses. O governador Bias Fortes condicionou seu apoio à ida de uma delegação japonesa a Minas. No dia da audiência, Saulo Diniz traduzia a conversa dos japoneses. Bias ficou admirado: “Sabia de suas qualidades, mas não imaginava que falasse japonês…”

Não falava. Reza a lenda que ele juntou três japoneses no cinturão verde de Belo Horizonte, vestiu-os de paletó e gravata e levou-os à audiência. Mas manteve a pose: “Meu irmão comunista, muito culto, sabe idiomas e me ensinou alguns…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto