Economia Receita Federal anuncia quando 2º lote de restituição será liberado; veja data

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

A próxima relação deve ter a consulta liberada até o dia 23 de junho. (Foto: Reprodução)

Após a liberação do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), a Receita Federal confirmou a data em que o segundo lote será liberado: 30 de junho.

Assim, a partir do próximo dia 23 de junho já será possível realizar a consulta para descobrir se será contemplado nesta fase.

A restituição do IR é a devolução do valor pago a mais para a Receita Federal durante o ano-calendário ou ano-base, que é 2022. Durante o preenchimento da declaração, o próprio programa da Receita informa se o contribuinte terá restituição, se não tem saldo para pagar nem receber, ou se tem imposto a pagar.

Em 2023, a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física será paga em cinco lotes. O primeiro lote de restituições já foi liberado no dia 31/5.

Calendário

Veja o calendário de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física em 2023

* 1º lote: Consulta a partir de 24/5. Saques a partir de 31/5

* 2º lote: Consulta a partir de 23/6. Saques a partir de 30/6

* 3º lote: Consulta a partir de 24/7. Saques a partir de 31/7

* 4º lote: Consulta a partir de 24/8. Saques a partir de 31/8

* 5º lote: Consulta a partir de 22/9. Saques a partir de 29/9

A liberação da restituição e a posterior movimentação dos valores ocorre na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração. Mas, caso o crédito não seja efetuado, é possível

entrar em contato através do site bb.com.br/irpf ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (outras localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes

auditivos).

O calendário de pagamentos da restituição é dividido em cinco lotes, sendo que os primeiros se referem a prioridades legais. Veja abaixo a ordem das prioridades:

* Idosos com 80 anos ou mais;

* Idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência e portadores de doença grave;

* Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

* Contribuintes que optaram por fazer a declaração pré-preenchida e também quem escolher a restituição por Pix;

* Demais contribuintes.

No total, 41.151.515 de contribuintes mandaram os seus dados até às 23h59 do dia 31 de maio. Até então, a maior marca havia sido no ano passado, com 36.403.675. Do total, 60,61% dos contribuintes têm imposto a restituir, outros 19,83% devem pagar tributo e 19,57% não terão valores a receber ou pagar. Outro recorde foi o uso da declaração pré-preenchida, feito por 24% dos contribuintes, quase 10 milhões.

