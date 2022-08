Expointer Rede Pampa apresenta megacobertura da Expointer 2022

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Veículos do grupo transmitirão mais de 40 horas de conteúdo ao vivo ao longo dos nove dias de evento, diretamente da Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

De 27 de agosto a 04 de setembro, a Rede Pampa realiza a cobertura completa da 45ª edição da Expointer, transmitindo, ao vivo, mais de 40 horas de conteúdos inéditos sobre a tradicional feira agropecuária, considerada a maior em exposição de animais da América Latina, que ocorre na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul.

Durante os nove dias, a Rede Pampa direciona seus consagrados veículos à mais grandiosa cobertura multimídia do evento, diretamente de seus estúdios panorâmicos, localizados na Casa da Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, onde conta com toda estrutura e equipe para realização de conteúdos de televisão, rádio, jornal e mídias digitais, em um ambiente de redação integrada, plural e conectada diretamente com os acontecimentos da Expointer.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, ressalta a intensa preparação do grupo gaúcho para surpreender o público na cobertura jornalística do evento: “A Rede Pampa está engajada para seguir oferecendo a toda população gaúcha a melhor cobertura jornalística da Expointer de todos os anos, transferindo seus estúdios, seus programas e seus grandes profissionais para a Casa da Pampa, conhecida por todos como o coração da feira”.

A cobertura jornalística da Rede Pampa na Expointer carrega a tradição das reconhecidas atuações anteriores e de integral apoio ao agronegócio gaúcho e brasileiro. A Casa da Pampa tem sido, há anos, o point jornalístico na Expointer, possuindo estúdios panorâmicos de televisão e de rádio, redação multimídia, auditório para eventos, deck externo para gravações e reuniões especiais, além de restaurante próprio com equipe qualificada, pronta para oferecer o melhor serviço de gastronomia gaúcha. “A Rede Pampa está preparada para acompanhar cada movimento da Expointer com programas especiais de televisão e de rádio, cobertura completa no Jornal O Sul e no portal osul.com.br e intensa atualização em nossas redes sociais, garantindo notícias em primeira mão aos nossos telespectadores, ouvintes, leitores e seguidores”, acrescenta Gadret.

O vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, adianta, com entusiasmo, a mobilização do grupo para a cobertura desta edição: “Nós somos presença permanente na Expointer e, já no domingo (28), teremos nosso consagrado “Troféu Senar O Sul”, na Associação Leopoldina Juvenil, que este ano trará os “trigos” como forte elemento cênico, celebrando as 15 personalidades que serão homenageadas junto a parceiros como Senar, Farsul, Sicoob e Rio Grande Seguros. Este ano, estreamos nossa Casa da Pampa totalmente remodelada, com identidade visual renovada, que será palco de grandes encontros, eventos e homenagens. Teremos o grande Fórum da OAB, com figuras proeminentes da área judiciária nacional, além de uma intensa programação, que também inclui a recepção da diretoria da GM e de suas concessionárias”.

Uma das maiores novidades deste ano é a realização do “1º Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro – Banrisul e Rede Pampa na Essência da Economia Gaúcha”, no dia 1º de setembro, seguido da realização do “Troféu Banrisul/Rede Pampa – Destaques do Agro”, premiação que homenageará as personalidades e entidades que mais se destacaram no agronegócio no último ano, com parceria da Cotrijal.

As transmissões ao vivo da 45ª edição da Expointer tiveram início neste sábado (27) e somarão mais de 40 horas de programação até o final do evento, no domingo (04).

Confira a programação especial da Rede Pampa na 45ª Expointer:

TV Pampa

Programa “Expointer é Pampa”:

Sábados (27/08 e 03/09) – Às 11h

Domingos (28/08 e 04/09) – Às 11h

Programa “Pampa Debates Especial direto da Expointer”:

Segunda a sexta (29/08 a 02/09) – Às 17h45

“Jornal da Pampa”, com reportagens e boletins especiais:

Segunda a sexta (29/08 a 02/09) – Às 18h45

Programa especial “Troféu Senar O Sul”:

Domingo, 04/09 – Às 13h

Programa especial “Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro”:

Domingo, 11/09 – Às 13h – Na TV Pampa

Programa especial “Troféu Banrisul/Rede Pampa – Destaques do Agro”

Domingo, 11/09 – Às 13h – Na TV Pampa

Rádio Liberdade

Programa “Pampa Grande do Sul”:

Segunda a sexta (29/08 a 02/09) – Das 16h às 18h

Sábados e domingos (27 e 28/08 e 03 e 04/09) – Das 10h às 12h

Rádio Pampa

A Rádio Pampa (97,5 FM), a rádio das notícias, estará permanentemente, 24 horas por dia, atualizando a população sobre todas as informações da 45ª edição da Expointer. A agenda do evento, os números de comercializações, as novidades e últimas informações serão trazidas ao público pelo consagrado time de comunicadores da emissora, em tempo integral.

Jornal O Sul

As equipes de reportagem de O Sul atuarão na Expointer, em Esteio, produzindo conteúdos para as editorias especialmente criadas no Jornal O Sul e no portal osul.com.br com a finalidade de informar os leitores, permanentemente, em tempo real, tudo o que ocorre nos nove dias da Expointer 2022, além da publicação de dois cadernos especiais, tudo desenvolvido direto de sua redação multimídia montada na Casa da Pampa.

A Rede Pampa de Comunicação

Único grupo de comunicação com abrangência estadual do Rio Grande do Sul que é 100% gaúcho, oferecendo conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e internet. As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores do Rio Grande do Sul e figuram entre as líderes de audiência, tanto nos segmentos jornalístico e esportivo quanto musical.

A TV Pampa possui quatro emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores do estado.

O Jornal O Sul é um periódico digital com acesso gratuito aos leitores, possuindo o portal de notícias osul.com.br, que disponibiliza, em tempo real, informação completa e imparcial.

Fotos: Anna Alves/O Sul

