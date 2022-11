Acontece Rede Pampa é destaque empresarial do 28º Prêmio Líderes e Vencedores

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

O grupo de comunicação foi o grande vencedor da noite na categoria “Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa e a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) entregaram o 28º Prêmio Líderes e Vencedores nesta terça-feira (29), em cerimônia realizada no Theatro São Pedro. A Rede Pampa foi a grande vencedora da noite na categoria “Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa”, por sua atuação de sucesso há mais de 50 anos no mercado de comunicação gaúcho.

Ao receber a homenagem, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, agradeceu a todos que fazem parte do grupo: “Meu muito obrigado aos colaboradores e parceiros comerciais da Pampa, mas principalmente aos ouvintes, leitores e telespectadores, porque sem eles não teríamos razão de existir. Essa conquista só reforça nosso compromisso de seguir informando com qualidade e levando entretenimento para milhares de gaúchos”, ressaltou.

Na ocasião, mais cinco ganhadores levaram o Troféu Magis para casa nas seguintes categorias: Mérito Político, Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional. Ao todo, foram 220 indicações ao prêmio, sugeridas por uma comissão de jornalistas e filiadas da Federasul. Os indicados foram julgados por seis comissões, compostas por personalidades e pessoas de referência nas respectivas áreas, que selecionaram três finalistas para cada categoria.

Para o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, “a premiação é muito especial, pois é o momento no qual são reconhecidos os líderes e vencedores que superaram os desafios do dia a dia e nos inspiram a fazer mais e melhor, em nossas vidas, nas empresas e para a sociedade”.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Valdeci Oliveira, comentou que “o Líderes e Vencedores é um grande momento para valorizarmos pessoas e entidades que são exemplos de dedicação e de comprometimento com o Rio Grande e que merecem o reconhecimento da sociedade gaúcha”. A iniciativa é promovida desde 1995, valorizando projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do estado.

Confira todos os ganhadores do Prêmio Líderes e Vencedores 2022:

Mérito Político

Zilá Breitenbach – Três de Maio

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Instituto Hélice – Bento Gonçalves

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

Grupo Pampa – Porto Alegre

Destaque Comunitário

Coordenação de Voluntários da Casa Menino Jesus de Praga – Porto Alegre

Expressão Cultural

Gilberto Schwartsmann – Porto Alegre

Referência Educacional

Escola Municipal de Educação Básica Prof. Adolfina J.M. Diefenthäler – Novo Hamburgo

