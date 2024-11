Rio Grande do Sul Redução do calado na Lagoa dos Patos e nos canais do Guaíba começa a impactar a economia gaúcha, com o encalhe de navios que se dirigem a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Presidente da Fiergs manifestou preocupação com o problema. (Foto: Dudu Leal/Arquivo Fiergs)

A redução do calado nos canais do Guaíba e na Lagoa dos Patos começa a impactar a economia gaúcha, com o encalhe de navios que se dirigem a Porto Alegre. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, manifestou preocupação com o fato de essas embarcações precisarem reduzir suas cargas, o que afeta diretamente o custo do frete pago por importadores e exportadores.

Tal cenário compromete diretamente, por exemplo, a Braskem, no Polo Petroquímico, uma das cinco maiores empresas em arrecadação no Estado e que gera mais de 6,5 mil empregos diretos ou indiretos.

Durante o 10º Fórum Oportunidades da Economia, promovido pela Rede Pampa no dia 7 de novembro, Bier chegou a anunciar que um grupo de empresários pretendia apresentar ao governo do Estado uma proposta de dragagem e desassoreamento dos canais.

Esse trabalho teria custo zero mas, em contrapartida, esses empreendedores assumiriam a gestão das hidrovias e a responsabilidade por sua manutenção.

No mesmo evento, o governo anunciou que fará o serviço. E que vai liberar R$ 731 milhões para operações de dragagem nas hidrovias gaúchas.

O plano inclui restaurar as profundidades dos canais de navegação do porto de Rio Grande e das hidrovias da Lagoa dos Patos, do Guaíba e do Delta do Jacuí, além dos canais do rio São Gonçalo e trechos dos rios dos Sinos, Caí e Gravataí.

As notícias, porém, têm sido em conta-gotas desde então: o contrato estaria em vias finais de assinatura entre a Ster Engenharia, empresa de São Paulo, e a Portos RS, responsável pela gestão hidroportuária no Rio Grande do Sul.

Cobranças no Legislativo

O tema motivou manifestação do deputado estadual Sergio Peres (Republicanos), na recente edição do fórum “RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos”. O evento foi promovido pela Assembleia Legislativa em Santo Antônio da Patrulha.

Na ocasião, Sergio Peres alertou para o cancelamento da rota do Rio Grande do Sul por empresas internacionais de navegação, preocupadas com o baixo calado dos canais do Guaíba e Lagoa dos Patos.

Na última quinta-feira (21), o lider do PL na Assembleia Legislativa, Rodrigo Lorenzoni, criticou a demora do governo gaúcho e cobrou da Portos RS um cronograma da execução das obras.

(Flávio Pereira)

2024-11-25