Esporte Reencontro: Felipe Vizeu, no Ceará, relembra fase no tricolor e elogia Renato

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Jogador teve passagem pelo Grêmio em 2019. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com passagem rápida pelo Grêmio em 2019, o atacante Felipe Vizeu comentou, na última quinta-feira (12), sobre a importância do duelo entre Grêmio e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. E também não deixou de reconhecer a grandeza do ex-técnico, Renato Portaluppi.

”É um clube que tenho muito carinho, história, fui campeão de duas competições, isso é importante, pois estou marcado no Grêmio, mas hoje defendo as cores do Ceará e a gente tenta fazer o melhor para conseguir o resultado positivo. Independente do carinho, estou vestindo a camisa do Ceará e é um jogo importante para nós, onde a gente sabe que a vitória é muito importante. O Brasileirão é longo, é importante sempre somar, apesar da dificuldade, é ter cabeça tranquila para fazer um grande jogo.”, afirmou o jogador.

”O Renato (Gaúcho) todos sabem que é um grande treinador, tem estrela. E o grupo é bom, o jogo do Grêmio tem a posse de bola, sempre jogando dessa forma, isso é uma coisa do Grêmio, da qualidade deles, envolve os outros times, mas temos que ter a cabeça tranquila, independe de quem vai jogar. Os pontos são fundamentais.”, acrescentou.

Felipe Vizeu chegou ao Grêmio em janeiro de 2019, emprestado pela Udinese, da Itália. Na temporada, foram 26 jogos e cinco gols marcados. Porém, sofreu com lesão e desfalcou o tricolor boa parte da passagem. Ao final, não teve seu contrato renovado e retornou a Udinese. Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (14), às 19 horas, na Arena. O duelo é válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

