Magazine Renata Vasconcellos abre sua intimidade e publica vários cliques ao lado da irmã gêmea

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Renata postou uma série de fotos com a irmã gêmea, Lanza Mazza. (Foto: Reprodução/Instagram)

A jornalista Renata Vasconcellos deixou os fãs encantados na quarta-feira (10), ao publicar uma série de cliques bem raros ao lado da irmã gêmea.

Nas redes sociais, ela dividiu com os seguidores várias imagens de sua trajetória ao lado de Lanza Mazza. A estilista é gêmea idêntica da âncora do Jornal Nacional.

“Viva a vida”, disse ela ao abrir a intimidade com os fãs. Nos comentários, os seguidores ficaram impressionados com a semelhança entre as duas. Em vários momentos é muito difícil identificar quem é quem.

Muito discreta, Vasconcellos vive uma vida longe dos holofotes. Mas, recentemente ela foi clicada com um visual simples pelas ruas do Rio.

Invasão

Os âncoras do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos e William Bonner, pediram paz na edição de quarta-feira do noticiário noturno da TV Globo. Renata, aniversariante do dia, era alvo de um homem que invadiu a sede da emissora durante a tarde armado com uma faca e acabou fazendo a repórter Marina Araújo refém.

Renata e Bonner agradeceram as manifestações de apoio recebidas e exaltaram o fato de que ninguém se feriu durante o episódio.

“Ao longo da tarde, a notícia correu e nós recebemos muitas mensagens de apoio. Agradecemos todas as manifestações de solidariedade de autoridades, de colegas e do público. E agradecemos muito. Foi um susto enorme, mas nós recebemos aqui neste ambiente da redação as duas colegas sãs e salvas. Por isso agradecemos, também, claro, a ação impecável da Polícia Militar na proteção delas”, disse William Bonner.

E completou, se dirigindo à colega de bancada: “Não foi um aniversário tranquilo, né, Renata. Mas foi o fato mais importante é que a Marina está bem e você está bem. E vida que segue”.

Ao que Renata respondeu: “É isso, vida que segue. Desejo a todos paz. Boa noite”.

Bonner finalizou o jornal repetindo o pedido da companheira de trabalho: “Paz, gente. Boa noite e um bom feriado”.

O crime

Na tarde de quarta, um homem invadiu sede da TV Globo, no Rio de Janeiro, e colocou uma faca no pescoço da repórter Marina Araújo. Ele pedia para falar com Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional. Ninguém se feriu.

Renata compareceu ao local e, assim que a viu, o invasor largou a faca e libertou Marina. Ele foi preso imediatamente.

Em nota, a TV Globo afirmou que o crime foi cometido por “alguém com distúrbio mentais” e sem cunho político.

