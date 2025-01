Esporte Retrospectiva 2024: os detalhes do ano do futebol internacional

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Vinícius Júnior segue sendo o craque do futebol mundial. Foto: X/Champions League Vinícius Júnior segue sendo o craque do futebol mundial. (Foto: X/Champions League) Foto: X/Champions League

O ano de 2024 proporcionou muito entretenimento para os fãs de futebol internacional. O Real Madrid foi o grande protagonista com quatro títulos, incluindo a Liga dos Campeões, além do melhor do mundo Vini Jr. (eleito pelo The Best, da Fifa, mas vice na Bola de Ouro, da France Football). O time merengue porém, não foi o único destaque deste ano.

Ainda teve campeão invicto na Alemanha, o Manchester City soberano na Inglaterra, Messi conquistando sua segunda Copa América pela Argentina e muito mais no mundo da bola.

Donos da Europa

O Real Madrid foi o destaque do futebol internacional: campeão da Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e Supercopa da Europa. Dentro de campo, Vini Jr. e Jude Bellingham foram os protagonistas e concorreram ao prêmio da Bola de Ouro – que rendeu polêmica.

No meio do ano, após todo esses títulos, o Real anunciou a contratação do astro Kylian Mbappé. O brasileiro Endrick também desembarcou na capital espanhola após completar 18 anos. Ambos foram apresentados diante do Santiago Bernabéu lotado e sob muita expectativa para a temporada.

Outro grande momento do Real Madrid no ano foi o boicote à Bola de Ouro. A delegação do time espanhol se preparava para viajar para a cerimônia, quando descobriu que Rodri, do Manchester City, seria o vencedor do principal prêmio da noite. O presidente Florentino Pérez vetou a ida de todos os convidados do time. Já no The Best, o time estava lá para aplaudir o melhor do mundo Vinicius Jr.

Leverkusen invicto

O Bayer Leverkusen foi a sensação do futebol europeu em 2024. O time comandado por Xabi Alonso foi campeão alemão invicto, além de conquistar a Copa da Alemanha após 31 anos. O Leverkusen ainda foi vice-campeão da Liga Europa após perder a decisão para a Atalanta, da Itália – que depois perdeu a Supercopa da Europa para o Real Madrid.

O domínio do Bayer Leverkusen surpreendeu, já que o Bayern de Munique costuma ser o grande favorito em todas as temporadas na Alemanha. O time de Xabi Alonso teve como destaques os jovens Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Victor Boniface, entre outros.

Dinastia azul

O Manchester City começou o ano em alta após conquistar o Mundial sobre o Fluminense, em dezembro de 2023. Os Citizens terminaram a temporada 2023/24 com o tetracampeonato inglês, mas afundaram em crise no início de 2024/25 – além de enfrentar problemas com acusações de infração do fairplay financeiro.

Torneios de seleções

Este ano também ficou marcado pelos torneios de seleções. A Espanha conquistou a Eurocopa, um título deu mais força para Rodri na disputa pela Bola de Ouro. A seleção espanhola surpreendeu com uma mescla entre veteranos e jovens talentos e apresentou para o mundo o nome de Lamine Yamal.

Já na Copa América, a Argentina confirmou o favoritismo. Atual campeã mundiale do continente, eles conquistaram o segundo título consecutivo após derrotar a Colômbia na decisão. Na final, inclusive, Messi deixou o campo lesionado e aos prantos, no que pode ter sido seu último ato em Copa América.

O Brasil, por sua vez, parou nas quartas – caiu nos pênaltis para o Uruguai –, e Vini Jr. deixou a desejar – o que também pesou contra na avaliação da Bola de Ouro.

Neymar recuperado

Maior contratação da história do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar voltou aos gramados após mais de um ano se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo. Após dois jogos, ele voltou a se lesionar – dessa vez uma lesão muscular na coxa direita. A previsão de volta é em janeiro.

Botafogo

Já na América do Sul, foi tempo de Botafogo. O Glorioso conquistou a Libertadores pela primeira vez na história após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, na decisão em Buenos Aires. O time carioca chegou a jogar com um a menos por 97 minutos após a expulsão do volante Gregore aos 30 segundos.

Despedida a Beckenbauer

O ano também ficou marcado pelas despedidas. Se no Brasil teve a morte de Zagallo, o futebol europeu sofreu com a perda do lendário zagueiro alemão Beckenbauer, em janeiro. Ele venceu a Copa do Mundo como jogador em 1974 e como treinador em 1990.

(AG)

