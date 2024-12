Inter Roger Machado lamenta a nova derrota do Inter, mas projeta otimismo para a próxima temporada

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

O comandante Roger Machado elogiou a performance e o desempenho da equipe nos dois últimos embates. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em seu último duelo disputado no Beira-Rio em 2024, na noite de quarta-feira (4), o Inter sofreu uma derrota de 1 a 0 para o Botafogo, atual campeão da Libertadores. O time que havia conquistado uma série de 16 jogos invictos no Campeonato Brasileiro conheceu seu segundo revés consecutivo, após ter perdido para o Flamengo na rodada anterior do Brasileirão.

Entretanto, apesar de ter lamentado a derrota, o comandante Roger Machado elogiou a performance e o desempenho da equipe nos dois últimos embates.

“Se a gente analisar os 4 tempos dos 2 jogos. Ganhamos um tempo do Flamengo, mas sofremos 3 gols em 12 minutos no primeiro tempo. Poderíamos ter empatado, mas não fizemos. Detalhes definem jogos de alto nível como esse que enfrentamos hoje [contra o Botafogo]. Embora não tenhamos conseguido a vitória, subimos degraus em nível de competitividade e vamos colher frutos no ano que vem. São 14 finalizações contra duas. Descobrimos a entrada da área no chute. Estamos falando do possível campeão brasileiro”, afirmou o treinador.

Sobre a campanha que construiu no Colorado desde que chegou, o técnico não escondeu a emoção e alegria de ter conseguido chegar na parte de cima da tabela mesmo diante das enchentes, que prejudicaram muito o clube.

“Penso que o legado é o resgate da autoestima. Merecíamos um documentário pela forma que nos reerguemos a partir das dificuldades da enchente. O torcedor foi, gradativamente, voltando a confiar no Inter. Eles sentem que a atmosfera no campo tem sido importante. Já ouvi que se eu tivesse chegado antes, poderia ser diferente. Não tivesse a enchente… É difícil analisar. Estamos finalizando o ano e com a convicção de que há margem pra evoluir”, disse Roger.

Na última rodada, o Inter enfrenta neste domingo (8) o Fortaleza no Castelão. A partida é decisiva para a decisão do quarto e quinto lugar na tabela. Os dois times têm a mesma pontuação, com vantagem colorada no saldo de gols.

2024-12-05