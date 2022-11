Tecnologia Saiba como fazer um observador no Minecraft

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Observador no Minecraft é um bloco de Redstone que parece um rosto. (Foto: Reprodução)

Minecraft oferece o Observador para os jogadores, que é um tipo de bloco de Redstone que automatiza o trabalho do player. Ele, que parece um rosto sem expressão, “observa” o que acontece na sua frente e pode ser utilizado para ativar outros elementos. A seguir, entenda como fazer, usar e para que serve o Observador no Minecraft. Vale lembrar que o jogo está disponível para download no PC, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e em celulares Android, iPhone (iOS),

Para quem não sabe, o Observador é um bloco que observa alterações no bloco logo à frente dele, onde ficariam os “olhos”, e em seguida emite um sinal de Redstone. Ele percebe se um bloco for colocado na frente, se um pistão empurrar outro bloco em seu campo de visão e até se houver alguma alteração em um bloco, como uma Alavanca ligar ou desligar.

Criar um bloco Observador é relativamente fácil. O jogador precisará de seis Pedregulhos, dois punhados de Redstone e um Quartzo do Nether. Assim como o próprio nome sugere, o Quartzo do Nether é um material que apenas pode ser encontrado na dimensão do Nether e exigirá que o jogador crie um portal para minerá-lo. O material é parecido com um bloco natural do Nether, porém com uma aparência branca.

O limite de usos para o Observador depende apenas da imaginação do jogador. Veja, a seguir, um dos usos mais comuns: em plantação de bambu. Com o Observador é possível colher automaticamente os itens quando a planta cresce o suficiente.

Como fazer Observador no Minecraft e usá-lo

Passo 1. Visite o Nether e obtenha Quartzo do Nether;

Passo 2. Utilize uma bancada para combinar seis Pedregulhos, dois punhados de Redstone e um Quartzo do Nether para criar um Observador;

Passo 3. Posicione o Observador em seu mundo. Ao inserir o bloco, ele apontará para a direção do jogador. Os “olhos” são a parte que o bloco detecta e o ponto vermelho atrás é por onde o sinal de Redstone sai. Eles também podem ser colocados “olhando” para cima e para baixo;

Passo 4. Para testar o Observador coloque uma Alavanca na frente dele e interaja com ela para ver a saída do sinal de Redstone;

Passo 5. É possível realizar o teste também com um Pistão que empurre um bloco na frente do Observador para ver o sinal de Redstone;

Passo 6. O sinal pode ser estendido com punhados de Redstone na saída do Observador;

Passo 7. Ao utilizar todos esses conceitos é possível criar uma plantação de Bambu que ativa um Pistão automaticamente quando o Observador detecta que ela atingiu três blocos de altura.

