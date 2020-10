Tecnologia Saiba como liberar espaço do WhatsApp no Android

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

WhatsApp disponibiliza recurso nativo que permite excluir vários arquivos. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp tem criado algumas ferramentas para melhorar a experiência de uso dentro da plataforma, eliminando a necessidade de usar aplicativos de terceiros. Uma das novidades apresentadas recentemente foi a reformulação do menu “Uso de Armazenamento”, que entrega aos usuários novas possibilidades.

Nos passos abaixo você saberá como liberar espaço do WhatsApp no Android. Antes de mais nada, é importante lembrar que a ferramenta pode ser encontrada apenas na versão beta do aplicativo, por enquanto indisponível no iOS (iPhone). Para ter acesso ao recurso, é só ler este tutorial e baixar o WhatsApp Beta.

Graças a reformulação feita pelo aplicativo, agora temos novas opções que facilitam a exclusão de vários arquivos. Veja a seguir o passo a passo: Abra o WhatsApp no Android; Toque nos três pontinhos no canto superior direito da tela e vá em “Configurações”; Toque em “Armazenamento e dados”; Agora em “Gerenciar armazenamento”.

Feito isso, o mensageiro irá mostrar uma tela cheia de opções interessantes. A primeira delas está logo no começo: trata-se de uma “barrinha” que deixa bem claro a quantidade de armazenamento usado pelos arquivos de mídia do WhatsApp e por outros aplicativos. Isso ajuda na hora de você saber quanto espaço ainda tem disponível no aparelho.

Logo abaixo, existe uma seção chamada “Analisar e apagar itens”, que mostra arquivos maiores que 5 MB. Normalmente, esse menu exibe todos os vídeos enviados e recebidos pelo WhatsApp, afinal, esse tipo de conteúdo costuma ser maior que os demais. Veja abaixo como excluí-los: Toque e segure em um (ou mais) arquivos para selecioná-los – também é possível tocar na opção “Selecionar todos” no canto superior direito da tela; Quando o aplicativo perguntar se você deseja apagar esses itens, toque em “Apagar”.

O próprio WhatsApp avisa que os arquivos ainda “podem permanecer salvos no seu aparelho”, então é aconselhável que se verifique a galeria de imagens para confirmar a exclusão.

Por fim, temos a seção “Conversas”, onde será mostrado uma lista com contatos que você fala diariamente e a quantidade de armazenamento que cada um está consumido. O procedimento para deletar os arquivos é o mesmo do passo anterior.

