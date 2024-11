Tecnologia Saiba como limitar quem pode colocar você em grupos no WhatsApp

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Defina quais pessoas podem te adicionar em grupos do WhatsApp. Foto: Reprodução

Spams e mensagens indesejadas também estão presentes no WhatsApp. Em algumas situações, números desconhecidos podem adicionar você a grupos, mesmo sem a sua permissão.

Isso ocorreu com frequência em junho, quando muitas pessoas relataram ter sido adicionadas a grupos e comunidades do WhatsApp que promoviam o “Fortune Tiger”, conhecido como o jogo do tigrinho.

Em casos assim, a Meta, dona do WhatsApp, recomenda que os usuários configurem o aplicativo para restringir quem pode adicioná-los a grupos.

Entre nas configurações do WhatsApp em seu aparelho. Pelo Android, abra o app do WhatsApp, toque no menu de três pontos (localizado no canto superior direito) e vá em “Configurações”. O processo para impedir que coloquem você em grupos no WhatsApp também pode ser feito de forma similar via iPhone, WhatsApp Web e WhatsApp para macOS.

Acesse as configurações de privacidade do WhatsApp. Toque na seção “Privacidade” dentro do menu de configurações do mensageiro da Meta.

Entre na seção “Grupos” dentro do menu de privacidade. Acesse “Grupos” para limitar ou não permitir que adicionem você em grupos no WhatsApp.

Defina quais pessoas podem te adicionar em grupos do WhatsApp. Escolha uma das opções para definir quem pode te adicionar em grupos. As três escolhas disponíveis são:

– Todos: essa definição permite que qualquer pessoa que tenha seu número salvo consiga te adicionar em um grupo;

– Meus contatos: a opção faz você não ser adicionado em grupos de WhatsApp por pessoas que não estejam salvas em sua lista de contatos;

– Meus contatos, exceto: o ajuste impede que alguns contatos específicos te adicionem em grupos, mas marcar todos os números salvos na agenda é uma opção válida de bloquear para não colocarem você em grupos do WhatsApp.

Consigo impedir que qualquer pessoa me adicione em grupos sem permissão? Sim. Para evitar que qualquer pessoa (salva ou não na agenda) te adicione em grupos de forma automática é preciso acessar as configurações de privacidade do WhatsApp, entrar na seção “Grupos”, definir a opção “Meus contatos, exceto…” e marcar todos os contatos (via ícone de três linhas) que aparecerem na tela.

Saiba como limitar quem pode colocar você em grupos no WhatsApp

